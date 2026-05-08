El peso mexicano abre la jornada de este viernes 8 de mayo con estabilidad, pues, toma terreno frente al dólar estadounidense gracias a que el Banco de México (Banxico) bajó su tasa de referencia desde ayer.

Según datos del mercado financiero recopilados por el portal de Bloomberg, alrededor de las 07:57 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.2608 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.03% con respecto al cierre de anoche.

En las últimas 24 horas, el tipo de cambio se ha movido en un rango de 17.19 y 17.26 pesos por dólar; en cambio, en las últimas cincuenta y dos semanas su valor ha variado de los 17.08 a los 19.66. La fluctuación de este atiende a la prevalencia de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.2400 pesos por dólar. En los últimos días, la tendencia del dólar va a la baja.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Este viernes 8, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la sexta divisa mal posicionada en su tipo de cambio; le antecede el quetzal. En ganancias, encabezan la libra esterlina y el euro.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy, 8 de mayo de 2026, en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Banorte 16.10 17.65 Banamex 16.73 17.70 BBVA Bancomer 16.40 17.53 Banco Azteca 16.00 17.99

Conoce las mejores opciones para comprar y vender dólares este 8 de mayo

De acuerdo con los datos mostrados arriba, este 8 de mayo, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex, mientras que la mejor para adquirirlos es BBVA.

Considera que la cotización del dólar fluctúa a lo largo del día debido a los factores de oferta-demanda, junto a los sucesos de geopolítica que suceden en el mundo. Si realizarás una operación financiera, te recomendamos revisar su valor con regularidad.

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AO

