Declaración Patrimonial y de Intereses: Estas son las consecuencias de no realizar el trámite

La Declaración Patrimonial y de Intereses es un reporte obligatorio para los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en el que se detalla la situación económica de cada persona en un cargo público, incluyendo sus ingresos, bienes, adeudos y actividades privadas, con el objetivo de evitar casos de corrupción.

Este ejercicio es de carácter obligatorio y debe completarse durante el mes de mayo; de lo contrario, los funcionarios, tanto a nivel federal y estatal como municipal, podrían recibir fuertes sanciones.

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El trámite se realiza completamente en línea a través de la página oficial del Gobierno de México, DeclaraNet. Esta herramienta es regulada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que todos los servidores públicos de la República, incluyendo empleados, cargos o comisiones de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado , deben presentar la Declaración Patrimonial antes del 31 de mayo.

¿Qué pasa si no se realiza la Declaración Patrimonial?

En caso de qué esta rendición de cuentas no se realice dentro del tiempo establecido sin una justificación válida, las personas podrían enfrentar distintas sanciones. La falta administrativa a esta obligación puede derivar en una investigación inmediata.

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta investigación puede provocar amonestaciones o escalar hasta la suspensión temporal o destitución definitiva del cargo, además de la inhabilitación temporal para desempeñar otros cargos de tres meses a un año.

¿Cómo realizar este trámite obligatorio?

El sistema electrónico contempla tres momentos clave para presentar esta información, dependiendo de la situación laboral de la persona: inicial, modificación y conclusión.

El primero se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes al ingreso o reincorporación de un empleado a un cargo como servidor público. La segunda, se realiza cada año durante el mes de mayo, mientras que la última se lleva a cabo en los 60 días posteriores a la renuncia de un cargo.

Para realizar este trámite, ten en cuenta las siguientes indicaciones:

Accede al portal digital de DeclaraNet con tu CURP y contraseña.

Ingresa al apartado de "Declaraciones pendientes" y haz clic en "Presentar".

Selecciona el "tipo de declaración" a presentar y elige el "nivel de cargo" que corresponda a su puesto formal en su empleo.

Captura tu información en los apartados solicitados con tus datos personales y da clic en "Guardar".

Firma tu declaración con tu CURP y contraseña o con tu firma electrónica del SAT (e.firma) y envíala.

Guarda e imprime tu "acuse de cumplimiento".

¿Qué documentos necesitas para realizarlo?

De acuerdo con el portal oficial DeclaraNet, entre los datos personas que se necesitan para el llenado de la Declaración Patrimonial figuran la CURP, la RFC emitida por el SAT, acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículum vitae, recibo de nómina y/o declaración fiscal.

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Además, es esencial contar con documentos que acrediten la pertenecía de los bienes, como escrituras públicas y/ o contratos de inmuebles, factura de vehículos y bienes muebles, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de gravámenes y adeudos, comprobante de percepción de sueldo, etc.

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