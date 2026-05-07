La Secretaría de Bienestar inició formalmente la dispersión de fondos correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 en todo el territorio mexicano. Sin embargo, diversos beneficiarios podrían llevarse una sorpresa desagradable al acudir al cajero automático y notar que sus fondos han sido retenidos temporalmente por las autoridades.

Esta medida preventiva, implementada por el gobierno, no significa una baja definitiva del programa social, pero sí congela los recursos económicos hasta que el titular aclare su situación. Las autoridades aplican este protocolo para garantizar que personas ajenas cobren un dinero que no les corresponde legalmente. En esta nota te contamos cuáles son los ocho errores más comunes.

¿Cuáles son las 8 razones principales por las que retienen tu dinero?

De acuerdo con las Reglas de Operación vigentes para este ejercicio fiscal 2026, el primer motivo es presentar inconsistencias en los datos de identificación. Si tu nombre completo, fecha de nacimiento o tu CURP tienen errores tipográficos en el sistema oficial, el pago se detiene automáticamente para forzar una corrección inmediata.

La segunda causa es la posible duplicidad de registros dentro del padrón de beneficiarios; si por algún error administrativo apareces dos veces, se retiene el registro más reciente. El tercer motivo involucra problemas directos con el medio de pago, como la alteración, el bloqueo por intentos fallidos o la falsificación de tu tarjeta del Banco del Bienestar.

El cuarto punto, y uno de los más comunes durante este año, es la no localización del beneficiario. Si los Servidores de la Nación acuden a tu domicilio en dos ocasiones consecutivas para verificar tu supervivencia y no te encuentran, el sistema te clasificará inmediatamente como "activo no emitible".

La quinta razón es el cobro simultáneo de apoyos que resultan incompatibles según las normativas federales. Mientras tanto, la sexta causa ocurre cuando el adulto mayor o su auxiliar registrado no se presentan a recoger su nueva tarjeta bancaria en los módulos asignados durante las fechas de entrega o renovación.

El séptimo motivo se da por la falta de actualización de datos vitales ante el Registro Nacional de Población (RENAPO), un paso crucial para validar la identidad. Finalmente, la octava razón abarca cualquier otro incumplimiento a las Reglas de Operación, como entregar documentación falsa al momento del registro o mudarse sin notificar el cambio de domicilio a la secretaría.

Algunas recomendaciones para que esto no te suceda son:

Mantén tu CURP certificada y tu comprobante de domicilio siempre actualizados. Atiende personalmente a los Servidores de la Nación durante las visitas domiciliarias aleatorias. Registra a un auxiliar de confianza que pueda responder por ti si te encuentras fuera de casa.

Recuerda usar tu tarjeta del Banco del Bienestar al menos una vez al semestre para mantener la cuenta activa y sin bloqueos preventivos.

¿Qué debes hacer si tu pago ya fue retenido durante este mes de mayo?

Si al revisar tu saldo en la aplicación móvil descubres que el dinero no fue depositado, la recomendación es calmarse y acudir inmediatamente a tu módulo de atención ciudadana más cercano con una identificación oficial vigente, tu tarjeta bancaria y tu folio de registro para solicitar una aclaración formal ante los funcionarios.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

