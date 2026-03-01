En 2026 algunos registros negativos en el historial de crédito del Buró de Crédito desaparecerán automáticamente, siempre que hayan cumplido ciertos plazos legales establecidos por la ley mexicana, basados en el monto de la deuda medido en Unidades de Inversión (UDIS).

¿Qué son las UDIS y cuánto vale en 2026?

Pero antes te explicamos qué son las UDIS. Las UDIS (Unidades de Inversión) son una unidad de cuenta cuyo valor está vinculado a la inflación en México. Esto significa que su valor aumenta conforme suben los precios de los bienes y servicios en la economía. Las UDIS no son una moneda, sino un indicador utilizado para medir el poder adquisitivo en un momento dado.

Su creación fue una respuesta a la inestabilidad económica que vivió el país en los años noventa, con el objetivo de ofrecer una herramienta que protegiera los ahorros de los mexicanos frente a los efectos de la inflación.

De esta forma, las UDIS permiten que el valor de ciertos productos financieros, como los créditos hipotecarios y algunos instrumentos de ahorro, se ajuste al comportamiento de la inflación, asegurando que el poder adquisitivo de esos fondos no se vea afectado por el aumento de los precios.

A partir del 1 de febrero de 2026, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es de 117.31 pesos diarios tres mil 566.22 pesos mensuales y 42 mil 794.64 pesos anuales. Este valor, determinado por el INEGI, aplica para todo el año 2026 y representa un incremento del 3.69% respecto al 2025.

Diario: 117.31 pesos

Mensual: Tres mil 566.22 pesos

Anual: 42 mil 794.64 pesos

¿Qué deudas se borrarán en 2026?

Según las reglas vigentes:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS (aproximadamente equivalentes a unos pocos cientos de pesos) se eliminan después de 1 año del último reporte con atraso. Si tu adeudo de este tipo cumplió su año en 2026, dejará de aparecer en tu historial.

Si tu adeudo de este tipo cumplió su año en 2026, dejará de aparecer en tu historial. Deudas de más de 25 UDIS y hasta 500 UDIS se borran tras 2 años. Esto puede incluir pequeños créditos personales o saldos reducidos que cumplieron dos años de registro negativo en 2026.

Esto puede incluir pequeños créditos personales o saldos reducidos que cumplieron dos años de registro negativo en 2026. Deudas de más de 500 UDIS y hasta 1,000 UDIS se eliminan después de 4 años desde la fecha del último reporte de incumplimiento.

desde la fecha del último reporte de incumplimiento. Deudas superiores a 1,000 UDIS pueden permanecer hasta 6 años antes de desaparecer del Buró, siempre que el monto sea menor a 400,000 UDIS (~millones de pesos), no exista un proceso judicial activo y no haya fraude acreditado.

¿Qué debes saber?

Es importante aclarar que eliminar un registro negativo del Buró de Crédito no significa que la deuda desaparezca legalmente, ni que el acreedor ya no pueda cobrarla por otras vías legales o judiciales; solo deja de aparecer como registro negativo en el historial.

Además, no todos los adeudos serán borrados en 2026: solo aquellos que hayan cumplido con los plazos correspondientes y que no tengan complicaciones legales vigentes.

¿Qué se recomienda?

Revisar tu Reporte de Crédito Especial puede ayudarte a identificar qué deudas están próximas a cumplir su eliminación, detectar errores o planear cómo mejorar tu historial financiero de cara a solicitudes futuras de crédito.

