En 2026 algunos registros negativos en el historial de crédito del Buró de Crédito desaparecerán automáticamente, siempre que hayan cumplido ciertos plazos legales establecidos por la ley mexicana, basados en el monto de la deuda medido en Unidades de Inversión (UDIS). Pero antes te explicamos qué son las UDIS. Las UDIS (Unidades de Inversión) son una unidad de cuenta cuyo valor está vinculado a la inflación en México. Esto significa que su valor aumenta conforme suben los precios de los bienes y servicios en la economía. Las UDIS no son una moneda, sino un indicador utilizado para medir el poder adquisitivo en un momento dado.Su creación fue una respuesta a la inestabilidad económica que vivió el país en los años noventa, con el objetivo de ofrecer una herramienta que protegiera los ahorros de los mexicanos frente a los efectos de la inflación.De esta forma, las UDIS permiten que el valor de ciertos productos financieros, como los créditos hipotecarios y algunos instrumentos de ahorro, se ajuste al comportamiento de la inflación, asegurando que el poder adquisitivo de esos fondos no se vea afectado por el aumento de los precios.A partir del 1 de febrero de 2026, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) es de 117.31 pesos diarios tres mil 566.22 pesos mensuales y 42 mil 794.64 pesos anuales. Este valor, determinado por el INEGI, aplica para todo el año 2026 y representa un incremento del 3.69% respecto al 2025.Según las reglas vigentes: Es importante aclarar que eliminar un registro negativo del Buró de Crédito no significa que la deuda desaparezca legalmente, ni que el acreedor ya no pueda cobrarla por otras vías legales o judiciales; solo deja de aparecer como registro negativo en el historial.Además, no todos los adeudos serán borrados en 2026: solo aquellos que hayan cumplido con los plazos correspondientes y que no tengan complicaciones legales vigentes.Revisar tu Reporte de Crédito Especial puede ayudarte a identificar qué deudas están próximas a cumplir su eliminación, detectar errores o planear cómo mejorar tu historial financiero de cara a solicitudes futuras de crédito.EE