Wall Street cierra en rojo por la volatilidad del petróleo; Dow cae 0.63%

Wall Street cerró este jueves 07 de mayo del 2026 en rojo y el Dow Jones de Industriales cayó un 0.63 %, en una sesión marcada por la volatilidad del petróleo y en la que tanto el S&P 500 como el Nasdaq llegaron a marcar nuevos máximos intradía.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 313 puntos, hasta los 49 mil 596; el selectivo S&P 500 cedió un 0.38 %, hasta los siete mil 337 enteros; y el tecnológico Nasdaq cayó un 0.13 %, hasta las 25 mil 806 unidades.

El mercado bursátil dio un giro en la tendencia al alza de los últimos días después de que el petróleo alcanzara los 97 dólares el barril durante la jornada tras haber llegado a caer por debajo de los 90 dólares, concretamente hasta los 89.91 dólares.

Finalmente, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en EU se estabilizaron y cerraron la sesión en 94.81 dólares el barril, un 0.28 % menos que el anterior.

Aun así, la Bolsa de Nueva York cerró en rojo a pesar de haber registrado dos nuevos máximos durante la jornada.

El índice de los 500 gigantes estadounidenses llegó hasta los siete mil 385 puntos en las primeras horas de la jornada , mientras que el Nasdaq llegó a los 26 mil 036 enteros, también durante la mañana.

Ambos estuvieron motivados por el optimismo que ha inundado el mercado ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra después de que el presidente Donald Trump afirmara que hay un "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán.

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JM