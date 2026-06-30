Wall Street cierra en verde; Dow Jones completa su mejor primer semestre desde 2021

Wall Street cerró este martes 30 de julio de 2026 en verde y completó un sólido semestre en el que el índice Dow Jones de Industriales registró su mejor primera mitad de año desde 2021, con una subida acumulada del 8.85%, mientras que el S&P 500 avanzó un 9.6% y el Nasdaq un 12.8%, impulsados por la inteligencia artificial (IA) y el fuerte avance de pequeñas empresas.

Al cierre de la sesión de hoy, el Dow Jones subió un 0.26%, hasta los 52 mil 317 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.70%, hasta las siete mil 499 unidades, y el Nasdaq ganó un 1.52%, hasta los 26 mil 213 enteros, impulsados por el buen comportamiento de los fabricantes de semiconductores.

Entre las mayores subidas de la jornada destacaron AMD, que avanzó cerca de un 7.68%, Intel, también con un alza cercana al 6%, y Nvidia, que ganó más de un 2.63%.

En el conjunto del semestre, el Dow Jones avanzó un 8.85% respecto al cierre de la última jornada de 2025, anotándose su mejor primera mitad de año desde 2021.

Mientras, el S&P 500 ganó un 9.6% en estos primeros seis meses del año y el Nasdaq superó el 12% . El mayor avance correspondió al índice Russell 2000, que agrupa a unas dos mil empresas pequeñas y medianas, y se disparó más de un 21%, en su mejor primer semestre desde 1991.

El segundo trimestre resultó especialmente favorable para los parqués neoyorquinos. En ese periodo, el S&P 500 avanzó alrededor de un 14% y el Nasdaq cerca de un 20%, su mejor trimestre desde el segundo de 2020, mientras que el Dow ganó más de un 12%, su mayor subida trimestral desde finales de 2022.

Tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como dudas sobre la IA, entre los factores que más afectaron a Wall Street

El inicio del año estuvo marcado por la volatilidad derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, las oscilaciones en el precio del petróleo y las dudas sobre la sostenibilidad del fuerte gasto en IA . Sin embargo, durante el segundo trimestre esos temores se fueron moderando, favoreciendo un mayor apetito por el riesgo.

"Para mí, la lección del primer semestre de 2026 es que los beneficios empresariales importan más que casi cualquier otra cosa, a excepción, tal vez, de los tipos de interés", afirma a CBC Tim Holland, director de inversiones de Orion.

Según Holland, "si no aumentan las tensiones geopolíticas, el mercado alcista podría seguir ampliándose durante la segunda mitad del año".

Los expertos destacan que los movimientos más destacados se produjeron en las pequeñas capitalizaciones, en un “rally” que vinculan a "una ampliación del mercado alcista más allá de las grandes tecnológicas" y a "la expansión del ciclo inversor en IA hacia fabricantes de chips, equipos y otros proveedores de infraestructura tecnológica".

"Es una historia tanto de normalización de valoraciones como de mejora de los fundamentales", señaló Amy Zhang, gestora de Alger, quien considera que la mejora de las perspectivas de las pequeñas compañías, por ejemplo de semiconductores, está impulsando una "ampliación" del mercado.

Los inversores tienen ahora la atención puesta en la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para finales de julio, en busca de nuevas señales sobre la evolución de los tipos de interés, un factor que seguirá condicionando el comportamiento de la renta variable estadounidense durante el resto del año.

JM