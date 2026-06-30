El peso mexicano inició la sesión de este martes 30 de junio de 2026 con ligeros cambios. De acuerdo con Bloomberg en Línea, la moneda nacional bajó 0.03% respecto al cierre previo, por lo que el tipo de cambio se ubicó en 17.4775 pesos por dólar al mayoreo, por debajo de los 17.50 pesos por unidad.

Según información difundida por distintos medios nacionales, entre ellos N+, el desempeño del peso mexicano está afectado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán retomen el diálogo, en medio del conflicto que ambas naciones han mantenido durante varios meses. Ayer, el cierre se dio en 17.4722.

Para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio FIX vigente para este martes 30 de junio es de 17.5053 pesos por dólar.

El tipo de cambio FIX es la referencia oficial utilizada para diversas operaciones financieras y el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera. Banxico lo determina en cada día hábil bancario con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y lo publica al mediodía del día hábil anterior.

Tipo de cambio del dólar hoy 30 de junio de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.50 | 18.10

Banco Azteca | 16.30 | 18.14

BBVA Bancomer | 16.62 | 17.75

Banorte | 16.25 | 17.85

Banamex | 16.93 | 17.91

Scotiabank | 17.00 | 18.10

No olvides que el precio de compra y venta del dólar se actualiza constantemente a lo largo de la jornada, ya que depende de las condiciones del mercado cambiario. Por ello, las cotizaciones pueden variar entre una institución financiera y otra, e incluso modificarse durante el día, por lo que el monto disponible al momento de realizar una operación en ventanilla podría ser diferente al publicado horas antes.

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