Muchas personas creen que un testamento decide automáticamente quién recibirá todo su patrimonio, pero eso no ocurre con las cuentas bancarias, la Afore, CETES o los seguros de vida. Conocer esta diferencia puede evitar conflictos familiares y largos procesos legales.

Cuando una persona fallece, una de las primeras dudas que surgen entre sus familiares es qué pasará con el dinero que tenía en una cuenta bancaria, sus inversiones, su Afore, Cetesdirecto, fondos de inversión o un seguro de vida. Aunque el testamento sigue siendo una herramienta clave para la planeación patrimonial, estos productos financieros se rigen por reglas distintas.

Cada instrumento financiero cuenta con un contrato independiente y con beneficiarios registrados directamente ante la institución correspondiente. Esto significa que el destino de esos recursos no depende automáticamente de lo que establezca un testamento.

¿El testamento decide quién recibe el dinero de una cuenta bancaria o de CETES?

Los contratos financieros tienen una naturaleza jurídica distinta a la del testamento. Por ello, cada producto financiero se administra conforme a las condiciones pactadas entre el titular y la institución financiera.

En otras palabras, si una persona tiene una cuenta bancaria, una inversión en Cetesdirecto, un fondo de inversión, una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) o un seguro de vida, será la institución quien tome como referencia a los beneficiarios registrados en ese contrato.

Esto significa que, aunque un testamento señale a determinados herederos, esa disposición no modifica automáticamente a los beneficiarios previamente designados en los productos financieros.

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¿Qué productos financieros tienen beneficiarios propios?

El especialista explicó que esta regla aplica para distintos instrumentos financieros, cada uno con su propio contrato y registro de beneficiarios.

Entre ellos destacan:

Cuentas bancarias.

Contratos en Cetesdirecto.

Fondos de inversión.

Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

Seguros de vida.

En todos estos casos, será la institución financiera la encargada de entregar los recursos conforme a los beneficiarios registrados por el titular. Por esa razón, es importante entender que estos contratos funcionan de manera independiente al testamento.

¿Por qué es tan importante actualizar a los beneficiarios?

Uno de los principales riesgos consiste en mantener registrados beneficiarios que ya no reflejan la voluntad actual del titular. Con el paso del tiempo pueden ocurrir diversos cambios familiares, como:

Un matrimonio.

Un divorcio.

El fallecimiento de un beneficiario.

El nacimiento de nuevos integrantes de la familia.

Cambios en las relaciones personales.

Si estos cambios no se reflejan en los contratos financieros, pueden surgir complicaciones cuando llegue el momento de reclamar los recursos.

¿Qué pasa si los beneficiarios no están actualizados?

Cuando una persona fallece y los beneficiarios registrados ya no corresponden con su situación familiar o presentan inconsistencias, el acceso al dinero puede complicarse. Esta situación puede derivar en procedimientos legales entre familiares mientras se determina quién tiene derecho a reclamar los recursos.

Como consecuencia, el dinero puede permanecer inmovilizado durante un periodo considerable, retrasando los trámites y generando conflictos que pudieron evitarse con una actualización oportuna. Por ello, mantener vigente esta información forma parte de una adecuada planeación patrimonial.

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Testamento y productos financieros

Aunque muchas personas consideran que elaborar un testamento es suficiente para ordenar su patrimonio, la realidad es que este documento cumple una función distinta a la de los contratos financieros.

El testamento continúa siendo fundamental para distribuir bienes como casas, terrenos, vehículos u otras propiedades, pero los productos financieros, como cuentas bancarias, inversiones, Cetesdirecto, Afore, fondos de inversión y seguros de vida, se entregan conforme a los beneficiarios registrados directamente ante cada institución.

Por ello, ambos mecanismos deben mantenerse actualizados y revisarse de forma periódica. Entender esta diferencia puede marcar una gran diferencia para las familias, ya que permite evitar trámites innecesarios, reducir conflictos entre herederos y garantizar que el patrimonio se distribuya conforme a la voluntad del titular.

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