Wall Street cierra en verde y el Dow Jones supera por primera vez los 52 mil puntos

Wall Street cerró este lunes 29 de junio del 2026 con ganancias y el Dow Jones de Industriales superó por primera vez en su historia la barrera de los 52 mil puntos, impulsado por el debut de Alphabet en el índice y por el alivio de los inversores tras la pausa de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, mientras que el tecnológico Nasdaq se disparó un 2 por ciento.

Al toque de campana, el Nasdaq subió un 2.07 % tras cinco sesiones consecutivas a la baja para situarse en 25 mil 820 puntos, mientras que el S&P 500 sumó un 1.18 %, hasta siete mil 440 unidades, y el Dow Jones avanzó un 0.59 %, hasta 52 mil 182 enteros.

Entre los valores destacados de la sesión figuró Alphabet, cuyas acciones subieron más de un 4 % en su primera jornada como integrante del Dow Jones tras sustituir a Verizon en una reorganización del principal indicador bursátil estadounidense.

Alphabet, matriz del motor de búsqueda Google, es la tercera mayor cotizada del mundo, con una capitalización de más de 4.2 billones de dólares, pero se encamina a cerrar su peor mes desde febrero del año pasado, con seis de las últimas siete semanas en terreno negativo tras un periodo de fuerte revalorización en primavera.

También sobresalió hoy Comcast, que ganó cerca de un 6 % después de anunciar la escisión de sus negocios de medios de comunicación y tecnología en dos empresas cotizadas independientes, una operación cuya culminación está prevista para aproximadamente un año.

Al margen, el sector de los semiconductores recuperó terreno tras una mala racha, con alzas para empresas como Astera Labs, KLA y Applied Materials, que sumaron cada una más de un 11 %; mientras, AMD avanzó un 3.43 % e Intel, un 2.65 por ciento.

No obstante, la fabricante de semiconductores Micron sigue en la volatibilidad tras caer el pasado viernes un 6 % y cerrar este lunes con una leve subida del 1.14 por ciento.

Otras compañías como Palantir y Amazon sumaron un 2.45 % y un 3.2 %, respectivamente.

La sesión coincide con el inicio de una semana bursátil más corta de lo habitual, ya que el parqué neoyorquino permanecerá cerrado el viernes por el Día de la Independencia, algo que los analistas creen que puede influir en la liquidez del mercado.

JM