Precio del dólar hoy 1 de julio de 2026: ¿Cómo cotiza el peso mexicano esta mañana?

La mañana de este miércoles 1 de julio de 2026, el dólar estadounidense registra un avance frente al peso mexicano, ubicando el tipo de cambio cerca de las 8:20 horas en 17.5275 unidades por billete verde. Esta cifra representa una depreciación de 0.23% para la moneda nacional.

De acuerdo con los datos recopilados por el portal financiero Bloomberg, los mercados financieros abrieron sus operaciones de manera prácticamente plana en 17.4875 pesos, un nivel muy cercano a los 17.4877 del cierre anterior, para luego mostrar volatilidad.

Durante las primeras horas de operación, el mercado cambiario experimentó fluctuaciones marcadas. El rango de cotización transitó desde un mínimo de 17.4781 hasta un máximo de 17.5211 pesos por unidad. La gráfica intradía muestra que el cruce operó con estabilidad durante la madrugada, pero a partir de las 6:00 de la mañana comenzó una aceleración alcista que restó valor a la divisa local.

Tras alcanzar picos importantes en las primeras horas de la mañana, el mercado registró un ligero ajuste hacia las 8:15 horas. En ese momento, el precio se situó en los 17.5062 pesos, reflejando la constante interacción entre la oferta y la demanda.

Perspectiva a largo plazo: El peso mantiene su fortaleza

A pesar de la presión observada esta mañana, el peso mexicano conserva un balance positivo cuando se analiza en horizontes más amplios. En lo que va del año, el dólar acumula una caída del 2.67% frente a la moneda nacional.

Al extender la mirada a la variación de los últimos doce meses, el retroceso del billete verde alcanza un 6.47%. La divisa mexicana navega con comodidad dentro de su rango de las últimas 52 semanas. En este periodo, el límite de mayor apreciación para el peso se fijó en 17.0866 unidades, mientras que el techo máximo del dólar alcanzó los 18.981 pesos.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 1 DE JULIO DE 2026 en los principales bancos de México

El precio del dólar al menudeo varía en las diferentes instituciones financieras del país. Los usuarios que requieren realizar operaciones físicas o transferencias internacionales deben consultar las pizarras de los principales bancos para encontrar las tasas más competitivas.

A continuación, se detalla el tipo de cambio en las sucursales bancarias más importantes de México para este 1 de julio de 2026.

Banco Compra Venta Afirme 16.50 18.10 Banco Azteca 16.30 18.20 Banorte 16.25 17.85 BBVA 16.66 17.79 Banamex 16.97 17.97

Las mejores opciones para comprar y vender dólares hoy

De acuerdo con los datos antes presentados, la mejor opción para vender dólares esta mañana es Banamex (16.97), ya que es el banco que más pesos paga por unidad. En tanto, la mejor opción para adquirirlos es BBVA (17.79), institución que ofrece el precio de venta más bajo del mercado.

La cotización del dólar fluctúa de manera constante a lo largo del día debido a factores macroeconómicos, la oferta, la demanda y diversos eventos globales. Por ello, es recomendable revisar constantemente las plataformas oficiales de sus bancos antes de concretar cualquier operación financiera.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB