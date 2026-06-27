Miércoles, 01 de Julio 2026

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INAPAM: Adultos mayores que cumplan estos requisitos cobrarán 9 mil pesos en julio

El instituto explicó cómo los adultos mayores que cumplan ciertos requisitos podrán obtener hasta nueve mil pesos en 2026 mediante uno de sus programas

Por: El Informador

Conoce los papeles y requisitos que debes tener en julio de 2026 si ya eres beneficiario del Inapam y buscas los 9 mil pesos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Conoce los papeles y requisitos que debes tener en julio de 2026 si ya eres beneficiario del Inapam y buscas los 9 mil pesos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Miles de personas adultas mayores en México buscan conocer si existe un apoyo económico de hasta 9 mil pesos relacionado con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). De acuerdo con información difundida en junio de 2026, este beneficio sí puede obtenerse, aunque únicamente para quienes cumplan una serie de requisitos establecidos dentro del programa de Vinculación Productiva.

Es importante aclarar que no se trata de un depósito automático, una pensión adicional ni un bono extraordinario para todos los titulares de la credencial del INAPAM. El ingreso está vinculado a oportunidades laborales para personas mayores que desean mantenerse activas en el mercado de trabajo formal.

¿Quiénes podrán recibir 9 mil pesos en julio de 2026?

Según la información difundida sobre el esquema de Vinculación Productiva del INAPAM, los adultos mayores que logren incorporarse a una vacante formal mediante este programa pueden recibir un salario mensual de al menos 9 mil pesos, además de prestaciones laborales conforme a la ley.

El programa busca facilitar la contratación de personas mayores de 60 años en empresas que participan en la estrategia de inclusión laboral impulsada por el instituto. Por ello, el recurso económico no se entrega como apoyo social, sino como remuneración por un empleo formal.

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Requisitos para acceder al beneficio económico

Los interesados en obtener este ingreso durante julio de 2026 deberán cumplir con diversos requisitos documentales y administrativos. 

  • Credencial vigente del INAPAM.
  • Identificación oficial con fotografía.
  • CURP actualizada.
  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de domicilio reciente.

Asimismo, los solicitantes deben acudir personalmente a un módulo de atención para realizar el trámite correspondiente y conocer las vacantes disponibles en su localidad. El proceso es gratuito y no requiere intermediarios.

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¿La credencial del INAPAM garantiza el pago?

No. Las autoridades han reiterado que contar con la credencial del INAPAM no garantiza recibir automáticamente los 9 mil pesos. El beneficio está condicionado a la participación en el programa laboral y a la contratación por parte de alguna empresa afiliada.

Además, el instituto ha aclarado en diversas ocasiones que no realiza depósitos directos por concepto de salarios, utilidades o aguinaldos. Su función consiste en promover oportunidades laborales y beneficios para las personas adultas mayores.

El supuesto pago extra de 9 mil pesos que ha generado interés entre los adultos mayores corresponde realmente a la posibilidad de obtener un empleo formal a través del programa de Vinculación Productiva del INAPAM, y no a un nuevo apoyo económico universal otorgado por el Gobierno de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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