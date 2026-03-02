Tren Maya reporta pérdidas millonarias en 2025; esto costó cada pasajero

El año pasado, el Tren Maya y los hoteles construidos en la ruta, administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tuvieron pérdidas en conjunto por más de seis mil 398 millones de pesos.

De acuerdo con los estados financieros, Grupo Mundo Maya, que administra siete hoteles en el sureste del país, tuvo pérdidas por dos mil 819 millones 703 mil 399 pesos. Mientras que el Tren Maya tuvo pérdidas por tres mil 579 millones 87 mil 720 pesos solo de enero a septiembre de 2025, de acuerdo con su último estado financiero del año pasado.

A pesar de dichas pérdidas, la Sedena firmó dos contratos por adjudicación directa con la empresa Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V., por 28 millones 186 mil pesos, para promocionar el Tren Maya y sus hoteles en ferias nacionales e internacionales.

La promoción del Tren Maya se realizará a través de stands de información para aumentar su venta de boletos en mercados internacionales, la comercialización de productos de la marca y fortalecer los servicios de transporte de pasajeros y de carga.

El primer stand se instaló en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, España, del 21 al 25 de enero de 2026, y los demás se asentarán en el Tianguis Turístico, en Acapulco, del 27 al 30 de abril; en la feria ITB China, en Shanghái, del 26 al 28 de mayo; en la feria Top Resa, en París, Francia, del 15 al 17 de septiembre, y en la World Travel Market (WTM), en Londres, Reino Unido, del 3 al 5 de noviembre.

"El proveedor deberá emplear tomas actualizadas y representativas del estado actual del Tren Maya, evitando el uso de material donde se observen instalaciones en construcción, trenes sucios o cualquier imagen que proyecte una mala percepción del mismo", especifica el anexo técnico de la adjudicación.

Respecto a esta cláusula, el 28 de diciembre de 2025 el Tren Interoceánico se descarriló y causó la muerte a 14 personas en Nizanda, Oaxaca. El Tren Maya también se ha descarrilado en tres ocasiones, sin que se reportaran víctimas.

En marzo de 2024, el convoy se desrieló en el municipio de Tixkokob, Yucatán; después, en enero de 2025, en la estación Limones, en Quintana Roo, y también el año pasado, en agosto, en la estación de Izamal, Yucatán.

Mientras que los hoteles de la ruta del Tren Maya se promocionarán en las ferias de Madrid, Acapulco, Londres y la ITB Americas, así como en Guadalajara, Jalisco, del 10 al 12 de noviembre de 2026.

Los módulos para promocionar el Tren Maya tendrán 70 metros cuadrados en los eventos de Fitur España y Tianguis Turístico, y un espacio de tres por cuatro metros en las ferias de Top Resa París, ITB China y WTM Londres.

En las ferias donde se promocionarán los hoteles que administra la Sedena, los stands tendrán desde 12 hasta 50 metros cuadrados. Adicionalmente, obliga a la empresa a agendar 15 citas con "turoperadores/agencias de viaje TOP" en la WTM Londres, que se realizará en noviembre próximo.

Te puede interesar: Secretario del Trabajo explica aspectos finos de la reducción de la jornada laboral

Irá a publicidad lo obtenido por paquetes turísticos

De enero a septiembre del año pasado, el Tren Maya obtuvo ingresos por 387 millones 76 mil pesos, la mayor parte por la prestación de servicios relacionados con el transporte de pasajeros, 353 millones 602 mil pesos; sin embargo, para compensar los tres mil 579 millones en pérdidas utilizó dos mil 168 millones 556 mil 501 pesos de un fideicomiso, y mil 176 millones 785 mil 375 pesos de transferencias, asignaciones y subsidios. También obtuvo ocho millones 795 mil pesos por el arrendamiento de locales, 689 pesos por la venta de souvenirs, 7 millones 927 mil pesos por regalías y 700 mil 681 pesos por arrendamiento de vehículos.

Según sus estados financieros, el Tren Maya obtuvo 16 millones 50 mil pesos por la venta de paquetes turísticos, es decir, el costo de viajar en el tren y hospedarse. Dicha cifra es menor a lo que la Sedena pagará —16 millones 728 mil pesos— a la empresa Creatividad y Espectáculos S.A de C.V. por promocionar el megaproyecto en ferias nacionales e internacionales.

En el caso de la adjudicación directa para promocionar los siete hoteles del Tren Maya, la Sedena pagará 11 millones 458 mil 753 pesos. Sin embargo, aún no se publica el informe de los huéspedes registrados en 2025, dato que estará disponible hasta mayo.

En 2025 gastaron 74 MDP para promoción

El año pasado, la Sedena —a través de Grupo Mundo Maya— gastó 53 millones de pesos para promocionar el Tren Maya y sus hoteles en radio, televisión y redes sociales.

Así como 21 millones de pesos para producir material audiovisual y diseñar una campaña publicitaria para promocionar los servicios del Tren Maya, sus hoteles y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"[La finalidad es] fortalecer la promoción y posicionamiento de las distintas unidades de negocio que conforman el Grupo Mundo Maya a través de materiales audiovisuales innovadores y atractivos para captar la atención del público objetivo y aumentar el interés del mercado nacional e internacional en la oferta turística, cultural y económica del grupo", refiere el contrato.

También lee: Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco

Cuesta 361 mil pesos cada pasajero

En mayo del año pasado, el director del Tren Maya, Óscar David Lozano, reconoció que no ha sido rentable el transporte de pasajeros y que es necesario integrar la operación de carga para alcanzar un punto de equilibrio hasta 2030.

"Para lograr el punto de equilibrio, necesitamos la carga. Es un componente fundamental, por eso necesitamos recuperar la infraestructura de carga que ya existía con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Estamos trabajando intensamente con las empresas que requieren esos servicios y toda la ruta para llevar este proyecto", reconoció David Lozano.

Actualmente, el Tren Maya pierde 7.1 millones de pesos cada día y, de acuerdo con el número de traslados, mueve apenas 30.17% de su meta diaria.

Desde su inauguración, el 8 de diciembre de 2023, hasta el 11 de agosto de 2025, el Tren Maya ha trasladado a un millón 504 mil 319 pasajeros, equivalente a dos mil 474 personas cada día, muy lejos de su meta, que son ocho mil 200 personas diariamente.

Si se toma en cuenta que el costo total de la obra alcanzó 544 mil millones de pesos, el Tren Maya ha costado 361 mil pesos por cada pasajero que trasladó hasta el 11 de agosto del año pasado.

Hospedajes del megaproyecto

Grupo Mundo Maya opera siete hoteles dentro de la ruta del Tren Maya, en Nuevo Uxmal, Yucatán, a 8.8 kilómetros de la zona arqueológica; en Edzná, Campeche, cerca de la zona arqueológica del mismo nombre, y en Tulum, Quintana Roo, dentro del Parque del Jaguar.

En Calakmul, Campeche, en el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera; en la zona arqueológica de Chichen Itzá, Yucatán; en Palenque, Chiapas, a 1.5 kilómetros de la zona arqueológica, y junto al aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.

El Grupo Mundo Maya también es responsable de tres parques: la zona de conservación ecológica en Nuevo Uxmal, Yucatán; La Plancha, en el centro de Mérida, Yucatán, y el Parque del Jaguar, en Quintana Roo.

Además, administra el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que tiene seis salas de exposición permanente, una sala de exposición temporal y un área digital.

El dato

* En mayo de 2025, el director del Tren Maya, Óscar David Lozano, destacó la necesidad de integrar operación de carga para equilibrar hasta 2030.

* Dos mil 819 millones 703 mil 399 pesos perdió Grupo Mundo Maya, que administra siete hoteles del sureste del país.

* Tres mil 579 millones 87 mil 720 pesos es a lo que ascienden las pérdidas del Tren Maya solo de enero a septiembre de 2025, según su estado financiero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB