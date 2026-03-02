Estos son los productos mejor pagados al reciclar

Quizá tengas en casa una oportunidad insospechada de adquirir dinero. Puede que, si revisas con cuidado, tengas aparcados una serie de productos que no utilizas de manera cotidiana o que incluso ya no te sirvan. En lugar de tirarlos simplemente al esquema de recolección de basura que se aplique en la colonia de tu vivienda, podrías reunirlos, acumularlos, llevarlos al reciclaje y obtener unos pesos extra.

Con ello, por supuesto, no solo aportarías un beneficio económico a tu cartera, sino que podrías ayudar al medio ambiente y dar "el buen ejemplo" en miras a una ruta de vida más amable, consciente y responsable de los desechos.

Los productos que te serán útiles para este par de objetivos son muy variados y la mayoría comunes. Desde las botellas de plástico del agua, refresco, limpiadores, shampoo o ropa inutilizada, así como cartón de los envíos a domicilio, compra de productos o hasta cajas de cereal.

Todo sirve y todo se puede reciclar. Identifica, reúne y entrégalo en el espacio de reciclaje que más se acomode a tus traslados.

Estos son los productos mejor pagados en el reciclaje

Papel . Impresiones que ya no necesiten, hojas desbalagadas y objetos de este tipo son bien pagadas por tonelada.

. Impresiones que ya no necesiten, hojas desbalagadas y objetos de este tipo son bien pagadas por tonelada. Periódico . De igual forma, juntar varios kilos de este producto puede llevarte una suma decente de dinero.

. De igual forma, juntar varios kilos de este producto puede llevarte una suma decente de dinero. Vidrio . Frascos, botellas, pedazos dispersos y rotos; todo es útil especialmente para la contaminación del aire debido a cómo afecta la producción del mismo.

. Frascos, botellas, pedazos dispersos y rotos; todo es útil especialmente para la contaminación del aire debido a cómo afecta la producción del mismo. PET . Botellas de agua, refresco y leche pueden reciclarse para convertirse en otros productos.

. Botellas de agua, refresco y leche pueden reciclarse para convertirse en otros productos. Cartón . Cajas de todo tipo suelen pulular en los hogares; quizá no sea mucho, pero vale la pena que dejende ocupar un espacio en casa.

. Cajas de todo tipo suelen pulular en los hogares; quizá no sea mucho, pero vale la pena que dejende ocupar un espacio en casa. Aluminio . Latas de refrescos, cervezas y distintas bebidas pueden ser tus aliados.

. Latas de refrescos, cervezas y distintas bebidas pueden ser tus aliados. Latas de comida. De igual forma, el precio de la lata se paga por unos pesos al kilogramo, pero vale la pena reunirlas y reciclarlas.

De igual forma, el precio de la lata se paga por unos pesos al kilogramo, pero vale la pena reunirlas y reciclarlas. Metal . Fierro viejo que vendas; todo tipo de chatarra y demás objetos que ya no necesites pueden caber aquí. Dependiendo del tipo de metal se establecerá el precio.

. Fierro viejo que vendas; todo tipo de chatarra y demás objetos que ya no necesites pueden caber aquí. Dependiendo del tipo de metal se establecerá el precio. Libros . Será difícil que los reciclen, sin embargo, puedes llevarlos a librerías de viejo buscando un intercambio por otros libros de mayor interés.

. Será difícil que los reciclen, sin embargo, puedes llevarlos a librerías de viejo buscando un intercambio por otros libros de mayor interés. Revistas y catálogos.

Cabe destacar que, para todos estos productos, las grandes cantidades son claves para obtener cantidades importantes con reciclaje. El precio de venta podría variar de negocio en negocio, pero se recomienda trasladarse lo menos posible para evitar gastos en el trayecto.

