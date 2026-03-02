Estos son los productos mejor pagados al reciclar

Quizá tengas en casa una oportunidad insospechada de adquirir dinero. Puede que, si revisas con cuidado, tengas aparcados una serie de productos que no utilizas de manera cotidiana o que incluso ya no te sirvan. En lugar de tirarlos simplemente al esquema de recolección de basura que se aplique en la colonia de tu vivienda, podrías reunirlos, acumularlos, llevarlos al reciclaje y obtener unos pesos extra.Con ello, por supuesto, no solo aportarías un beneficio económico a tu cartera, sino que podrías ayudar al medio ambiente y dar "el buen ejemplo" en miras a una ruta de vida más amable, consciente y responsable de los desechos.Los productos que te serán útiles para este par de objetivos son muy variados y la mayoría comunes. Desde las botellas de plástico del agua, refresco, limpiadores, shampoo o ropa inutilizada, así como cartón de los envíos a domicilio, compra de productos o hasta cajas de cereal.Todo sirve y todo se puede reciclar. Identifica, reúne y entrégalo en el espacio de reciclaje que más se acomode a tus traslados.Cabe destacar que, para todos estos productos, las grandes cantidades son claves para obtener cantidades importantes con reciclaje. El precio de venta podría variar de negocio en negocio, pero se recomienda trasladarse lo menos posible para evitar gastos en el trayecto.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB