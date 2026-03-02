El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, compartió este lunes, desde "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que, en febrero, el organismo registró el mes con mayor creación de empleo formal, al sumar 157 mil 882 nuevos puestos, con lo que alcanzó 217 mil empleos generados en los primeros dos meses de 2026 .

El funcionario detalló desde Palacio Nacional que, con este resultado, el total de trabajadores afiliados llegó a 19 millones 696 mil 739 , la cifra más alta para un febrero en la historia del IMSS.

"Se crearon 157 mil 882 nuevos puestos de trabajo. Esto nos suma, en lo que va del año, a los dos meses del año, 217 mil nuevos puestos de trabajo, un crecimiento del 1%, y si lo comparamos también de mes a mes, de febrero a febrero, son 96 mil puestos de trabajo", destacó Robledo.

Casi el 90% de los puestos son permanentes: IMSS

El director del IMSS subrayó que la tendencia positiva del empleo está acompañada por un incremento del salario promedio.

El salario base de cotización alcanzó en febrero 665.6 pesos diarios (casi 38.37 dólares) , lo que representa un aumento anual de 7.4%, según el reporte presentado por Robledo.

Además, el director del IMSS recordó que, del total de puestos de trabajo, 87.4% son permanentes .

El informe de Robledo también subrayó el aumento en la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, pues de los puestos afiliados al IMSS, nueve millones 29 mil 894 corresponden a mujeres, lo que equivale al 40.1% del total.

El aumento del empleo formal en 2026 se interpreta como una señal de resiliencia del mercado laboral, aunque alrededor del 55% de la fuerza laboral sigue en la informalidad.

En su más reciente reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacó que, en el cuarto trimestre de 2025, se ocuparon en la informalidad 32.9 millones de personas, lo que situó la tasa de informalidad laboral en 55% en ese periodo.

