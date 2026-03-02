De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 2 de marzo al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , Jalisco cuenta con el supermercado más barato de la región zona centro del país . Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 16 al 20 de febrero del año en curso.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo ligeramente superior a los $940 pesos y un mínimo ligeramente más alto a los $750 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más barato de Jalisco, según la Profeco?

El Chedraui ubicado sobre la avenida Río Nilo #7540 en la colonia Villas del Oriente en Tonalá es el supermercado más económico de Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $789.60 pesos. Con ello se convirtió en el establecimiento con el precio más bajo del estado.

ESPECIAL / Profeco

El precio más bajo registrado esta semana en la Profeco para adquirir la Canasta Básica fue $740 pesos. El establecimiento que ofreció dicho monto fue el Super Aki Mérida en la capital de Yucatán.

