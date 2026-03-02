La modificación constitucional relativa de la regulación de la semana de trabajo a 40 horas fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores en sintonía con el compromiso 60 que la Presidenta Sheinbaum estableció para su mandato. El día de hoy, durante la Mañanera, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, habló sobre la aprobación de la reforma y cómo modificará la vida de los trabajadores de manera paulatina.La reducción en la jornada laboral fue diseñada con base en cuatro objetivos primarios:En ese sentido, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales beneficiará al 64.9% de personas trabajadoras en México, luego de que solo el 36.1% cuente con un empleo de 40 horas o menos en este momento.Los puntos relevantes de la reducción de la jornada laboral de acuerdo con el secretario del Trabajo son:Además, Bolaños López destacó que los esquemas de trabajo que se realicen a través del formato de ocho horas diarias, llamado jornada ordinaria, recibirán dos días de descanso a la semana a partir de 2030. Sin embargo, las empresas podrían ajustar sus horas de trabajo diario siempre y cuando no se excedan las 40 semanales.En resumen:Por otro lado, la jornada extraordinaria quedará de la siguiente manera:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB