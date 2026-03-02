La modificación constitucional relativa de la regulación de la semana de trabajo a 40 horas fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores en sintonía con el compromiso 60 que la Presidenta Sheinbaum estableció para su mandato. El día de hoy, durante la Mañanera, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, habló sobre la aprobación de la reforma y cómo modificará la vida de los trabajadores de manera paulatina.

La reducción en la jornada laboral fue diseñada con base en cuatro objetivos primarios:

Disminuir la fatiga y los accidentes laborales

Mejorar en materia de salud y seguridad en el trabajo

en el trabajo Mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral

Obtener mayor tiempo de descanso

En ese sentido, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales beneficiará al 64.9% de personas trabajadoras en México, luego de que solo el 36.1% cuente con un empleo de 40 horas o menos en este momento.

Los puntos relevantes de la reducción de la jornada laboral de acuerdo con el secretario del Trabajo son:

El establecimiento de la jornada laboral de 40 horas a nivel constitucional. Puesta a realizarse de manera gradual, dos horas por año, hasta llegar a las 40 horas en 2030

La reducción laboral no implica la reducción de sueldos

Se prohíben horas extras para menores de edad

Además, Bolaños López destacó que los esquemas de trabajo que se realicen a través del formato de ocho horas diarias, llamado jornada ordinaria, recibirán dos días de descanso a la semana a partir de 2030. Sin embargo, las empresas podrían ajustar sus horas de trabajo diario siempre y cuando no se excedan las 40 semanales.

En resumen:

La jornada ordinaria de trabajo se mantiene en ocho horas

de trabajo se mantiene en Si trabajas 8 horas al día, deberás tener dos días de descanso a la semana

Se garantizan jornadas de trabajo dignas

Por otro lado, la jornada extraordinaria quedará de la siguiente manera:

Se establecen 12 horas extraordinarias para trabajar de manera voluntaria

Se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples

Las horas extra se contabilizan a partir de la hora 41

El tiempo extra está prohibido para menores de edad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB