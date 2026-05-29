T-MEC: México y EU concluyen primera ronda formal de la revisión bilateral del tratado

Este viernes, como estaba previsto, la Secretaría de Economía dio por terminada la primera de tres reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos para la revisión previa del T-MEC antes de su revisión trilateral del 1 de julio del 2026.

La Secretaría de Economía y la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR) concluyeron la primera ronda formal de negociaciones formales, celebrada del 28 al 29 de mayo en la Ciudad de México . Todo fue llevado en un ambiente constructivo y de diálogo franco, según lo compartió el organismo que encabeza Marcelo Ebrard en un comunicado.

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Las prioridades de las rondas: Certidumbre para la inversión y preservación de empleos

Los equipos técnicos de ambos países avanzaron de manera ordenada en una agenda orientada a fortalecer la competitividad de la región. Durante esta primera ronda, en la que no participó Canadá , se revisaron temas prioritarios para la economía regional: reglas de origen del sector automotriz, acero y aluminio, y la seguridad económica de la región .

México reiteró que la fortaleza del T-MEC reside en la integración de sus cadenas de valor y en las reglas que han hecho de América del Norte la plataforma manufacturera más competitiva del mundo.

Ambos países llegaron a la mesa de negociación con una posición sólida y dispuestos a construir y mantener los acuerdos que beneficien a las y los trabajadores, a la industria y a los consumidores de los tres países. La prioridad, según declaró la SE, es generar certidumbre para la inversión y la preservación de los empleos asociados al sector exportador .

Calendario de los próximos encuentros

México y EU confirmaron el calendario de los siguientes encuentros. La segunda ronda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington D. C . En ella incorporarán los temas de agricultura y condiciones de competencia equitativa, además de dar continuidad a las reglas de origen. La tercera tendrá lugar la semana del 20 de julio en la Ciudad de México , y estará orientada al cierre de los puntos pendientes de cara a la revisión conjunta de 2026.

Las próximas rondas darán continuidad a la agenda y permitirán incorporar nuevos temas conforme avance el proceso. Cabe decir que, pese a que Marcelo Ebrard habría confirmado la presencia de miembros al frente del sector económico de Canadá, el comunicado no confirma la presencia del país de la hoja de maple en las siguientes rondas de conversaciones previas a la revisión oficial del T-MEC.

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FF