Comprar casa en México ya no tiene que sentirse como intentar apalear a una cucaracha voladora en plena ola de calor de mayo. En 2026, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene disponibles créditos que pueden superar los 2 millones de pesos, siempre y cuando el trabajador cumpla con ciertos requisitos clave. ¿Cuáles son? Aquí los detalles.

La noticia ha despertado el interés de miles de mexicanos que buscan dejar de pagar renta “para siempre jamás” y dar el salto a una vivienda propia, un terreno o incluso remodelar esa casa que lleva años prometiendo “solo una pintadita”.

¿Qué ofrece el crédito Infonavit en 2026?

El esquema tradicional del Infonavit permite solicitar financiamiento para distintos objetivos relacionados con vivienda. El dinero no solamente sirve para comprar casa nueva o usada; también puede utilizarse para:

Adquirir un terreno

Construir vivienda

Remodelar o ampliar una propiedad

Reparar daños en el hogar

Equipar la casa con mejoras adicionales

Dependiendo del salario, historial laboral y capacidad de pago del derechohabiente, el monto aprobado puede rebasar los 2 millones de pesos. Eso sí, el dinero no cae mágicamente como premio de lotería. El instituto evalúa distintos factores antes de autorizar el financiamiento.

Requisitos obligatorios para acceder a un crédito Infonavit de hasta 2 millones

Para solicitar un Crédito Infonavit de hasta 2 millones de pesos en 2026, los trabajadores deben cumplir con varios requisitos establecidos por el instituto. Entre los más importantes se encuentran:

Tener empleo formal vigente

El solicitante debe cotizar actualmente ante el IMSS y contar con una relación laboral activa.

Alcanzar al menos 100 puntos Infonavit

La puntuación se obtiene tomando en cuenta aspectos como:

Edad

Salario

Tiempo de cotización

Ahorro acumulado

Estabilidad laboral

Sin esos puntos, el crédito simplemente no despega.

Para solicitar este crédito, debes respetar el límite de edad permitido

Aquí es donde muchos sacan la calculadora, ya que el plazo del crédito depende de la edad del trabajador:

En hombres, la suma entre edad y plazo no puede superar los 70 años.

En mujeres, el límite máximo es de 75 años.

Por ejemplo, un hombre de 62 años únicamente podría solicitar un financiamiento de hasta ocho años. Mientras tanto, una mujer de la misma edad tendría posibilidad de elegir un periodo más amplio.

Documentos necesarios para iniciar el trámite

Quienes quieran solicitar el crédito deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Solicitud de inscripción de crédito

Cédula fiscal

Estados de cuenta bancarios

Documentos del vendedor del inmueble

Todo el proceso puede revisarse desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde además se consulta la precalificación y el monto aproximado disponible.

Unamos Créditos: la opción para aumentar el monto

Para quienes sienten que el presupuesto no alcanza ni para el clóset, existe una alternativa bastante útil: Unamos Créditos, este programa permite juntar el financiamiento con otra persona, ya sea:

Cónyuge

Pareja

Familiar

Amigo

Corresidente

Gracias a este esquema, ambas personas pueden incrementar el monto total y acceder a viviendas de mayor valor. Eso sí, también comparten responsabilidades, pagos y decisiones relacionadas con la propiedad. Básicamente, mitad sueños, mitad mantenimiento.

¿Cuánto cobran de interés en 2026?

La tasa de interés del Crédito Infonavit se mantiene fija durante toda la vida del financiamiento, lo que ayuda a evitar sustos financieros inesperados. En el caso de Infonavit Total, las tasas oscilan entre:

6.15 por ciento

10.45 por ciento

El porcentaje depende directamente del nivel de ingresos del trabajador. Este esquema está disponible únicamente para personas con ingresos mensuales superiores a 13 mil 908 pesos.

¿Cómo saber cuánto dinero presta Infonavit?

El primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit y revisar la precalificación. Ahí el trabajador puede conocer:

Cuántos puntos tiene

El monto estimado que podría recibir

El plazo disponible

Las condiciones del financiamiento

Recuerda que antes de empezar a buscar una casita siempre te conviene saber cuánto dinero autoriza el instituto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO