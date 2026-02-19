El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, publicó este 19 de febrero desde sus redes sociales que México se posiciona como el principal exportador para Estados Unidos.El funcionario compartió los datos de las principales economías que proveen de diversos y no especificados productos al país del norte. En el listado se encuentran:País | Exportaciones | Importaciones | Total de movimientos | Porcentaje que representa el total de movimientos Ante las recientes tensiones por el futuro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado jueves 12 de febrero, el secretario informó que el Gobierno de México busca concretar la continuidad del acuerdo internacional, además de impulsar medidas que permitan perfeccionar condiciones comerciales específicas.Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard destacó que la revisión del tratado está "caminando" de manera conjunta con los otros dos socios norteamericanos."Tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el tratado, que se perfeccione […]. En conclusión, ya estamos caminando hacia la revisión del tratado", aseguró el funcionario.El titular de Economía explicó que en la reunión en Washington con autoridades estadounidenses trataron los "puntos prioritarios" para México a la hora de revisar el T-MEC, entre los que citó el arancel al acero y el aluminio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca."Es un arancel disfuncional en términos económicos y muy costoso", aseguró.Asimismo, Ebrard recordó que las reuniones del Gabinete con distintos actores económicos nacionales por mandato de Claudia Sheinbaum, es algo que "no se había hecho antes". Subrayó que en todos los encuentros "no tenemos ningún caso que se haya planteado por parte de empresas mexicanas o sectores en México que no se ratifique el tratado", por lo que "todo el mundo" está a favor de su revisión.La revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá está prevista que concluya a mediados de este año.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF