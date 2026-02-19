El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, publicó este 19 de febrero desde sus redes sociales que México se posiciona como el principal exportador para Estados Unidos .

El funcionario compartió los datos de las principales economías que proveen de diversos y no especificados productos al país del norte. En el listado se encuentran:

País | Exportaciones | Importaciones | Total de movimientos | Porcentaje que representa el total de movimientos

México | 338.0 | 534.9 | 872.8 | 15.6 %

Canadá | 336.5 | 383.0 | 719.5 | 12.8 %

China | 106.3 | 308.4 | 414.7 | 7.4 %

Taiwán | 54.7 | 201.4 | 256.1 | 4.6 %

Alemania | 83.1 | 156.1 | 239.2 | 4.3 %

Japón | 82.1 | 146.0 | 228.0 | 4.1 %

Vietnam | 15.7 | 193.8 | 209.5 | 3.7 %

Corea del Sur | 68.8 | 125.2 | 194.0 | 3.5 %

Suiza | 71.7 | 106.0 | 177.7 | 3.2 %

Reino Unido | 97.0 | 64.8 | 161.8 | 2.9 %

Irlanda | 19.3 | 133.5 | 152.9 | 2.7 %

India | 45.6 | 103.8 | 149.4 | 2.7 %

Países Bajos | 95.6 | 34.9 | 130.6 | 2.3 %

Francia | 50.0 | 68.1 | 118.2 | 2.1 %

Italia | 43.7 | 74.4 | 118.1 | 2.1 %

Las declaraciones de Ebrard en redes sociales. X / @m_ebrard

¿Por qué dar a conocer esta información ahora?

Ante las recientes tensiones por el futuro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado jueves 12 de febrero, el secretario informó que el Gobierno de México busca concretar la continuidad del acuerdo internacional, además de impulsar medidas que permitan perfeccionar condiciones comerciales específicas .

Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard destacó que la revisión del tratado está "caminando" de manera conjunta con los otros dos socios norteamericanos.

" Tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el tratado, que se perfeccione […]. En conclusión, ya estamos caminando hacia la revisión del tratado", aseguró el funcionario.

El titular de Economía explicó que en la reunión en Washington con autoridades estadounidenses trataron los "puntos prioritarios" para México a la hora de revisar el T-MEC, entre los que citó el arancel al acero y el aluminio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca.

"Es un arancel disfuncional en términos económicos y muy costoso", aseguró.

Asimismo, Ebrard recordó que las reuniones del Gabinete con distintos actores económicos nacionales por mandato de Claudia Sheinbaum, es algo que "no se había hecho antes" . Subrayó que en todos los encuentros "no tenemos ningún caso que se haya planteado por parte de empresas mexicanas o sectores en México que no se ratifique el tratado", por lo que "todo el mundo" está a favor de su revisión.

La revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá está prevista que concluya a mediados de este año .

