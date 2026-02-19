Jueves, 19 de Febrero 2026

Marina intercepta nave que transportaba cuatro toneladas de droga en Manzanillo

El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, detalló que elementos de la Secretaría de Marina llevaron a cabo esta operación

Por: Fabián Flores

En lo que va de la última semana, las operaciones marítimas habrían permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga. X / @OHarfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó desde sus redes sociales que autoridades interceptaron un semisumergible que transportaba cocaína en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima.

Según los detalles ofrecidos por el funcionario, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) llevaron a cabo esta operación, de la cual resultaron confiscados 179 bultos de cocaína, con un peso total de aproximadamente cuatro toneladas de la sustancia ilícita.

Afectaciones millonarias

El titular de la SSPC declaró que, en lo que va de la última semana, "las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga", lo que representaría una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado.

Además, resaltó que esta sustancia decomisada, no solo sale del narcomenudeo, sino también de las calles y del alcance de las familias mexicanas.

