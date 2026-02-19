El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó desde sus redes sociales que autoridades interceptaron un semisumergible que transportaba cocaína en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima.

Según los detalles ofrecidos por el funcionario, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) llevaron a cabo esta operación, de la cual resultaron confiscados 179 bultos de cocaína, con un peso total de aproximadamente cuatro toneladas de la sustancia ilícita .

Lee también: Balacera alcanza a niños que salían del catecismo en Guanajuato

Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026

Afectaciones millonarias

El titular de la SSPC declaró que, en lo que va de la última semana, " las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga ", lo que representaría una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado.

Además, resaltó que esta sustancia decomisada, no solo sale del narcomenudeo, sino también de las calles y del alcance de las familias mexicanas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF