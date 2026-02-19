¡Se dispara! ¿Cuánto cuesta la carne de res hoy, jueves 19 de febrero?

ADavid Foodphototasty Este jueves 19 de febrero se registra un aumento en el país en la carne de res; el precio varía dependiendo de los cortes. El incremento de este alimento se debe al aumento a nivel internacional, pero, ¿cuál es la razón?

Debido al avance del gusano barrenador, se ha generado una presión financiera a los engordaderos y criadores del norte de México, por lo que en los precios internacionales se ha registrado un aumento cercano al 16 por ciento.

¿Cuánto cuesta la carne este jueves 19 de febrero?

A continuación te decimos cuál es el precio de carne en México este jueves 19 de febrero.

Cabe destacar que el precio de la carne de res varía dependiendo del estado en el país. A continuación te decimos el rango de precios que puedes encontrar según el lugar.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, estos son los lugares del país donde se registra un mayor precio en canal promedio por kilogramo (kg) de carne de res:

Nuevo León: 133.33 pesos el kg.

Querétaro: 130.00 pesos el kg.

Sonora: 127.50 pesos el kg.

Michoacán: 126.83 pesos el kg.

Zona conurbada Ciudad de México (CDMX): 124.00 pesos el kg.

Oaxaca: 117.50 pesos el kg.

Aguascalientes: 115.50 pesos el kg.

Colima: 115.00 pesos el kg.

UNSPLASH / D. FOODPHOTOTASTY

Por otro lado, estos son los lugares con un menor precio en canal promedio por kilogramo (kg) de carne de res:

Sinaloa: 68.33 pesos por el kg.

Coahuila: 72.50 pesos el kg.

Chiapas: 75.50 pesos el kg.

Campeche: 92.13 pesos el kg.

Veracruz: 92.25 pesos el kg.

Recuerda que el precio de carne se actualiza cada día y puede variar dependiendo del estado.

Con información de SUN.

