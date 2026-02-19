Pensión Bienestar: ¿Cuándo sale el calendario de pagos de marzo 2026?

El mes de marzo está próximo a comenzar, lo que significa que los beneficiarios de programas sociales como la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar recibirán depósitos, de acuerdo con el calendario de pagos por letra que publique la Secretaría del Bienestar.

Las pensiones mencionadas, impulsadas por el Gobierno de México para apoyar a grupos vulnerables en el país, benefician a millones de personas.

Ante la espera del anuncio oficial de las fechas de pagos, aquí te decimos el momento en el que esta información puede ser emitida por las autoridades gubernamentales.

¿Cuándo sale el calendario de pagos oficial de la Pensión Bienestar de marzo 2026?

El calendario oficial de pagos de las pensiones del Bienestar deberá ser anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en los primeros días de marzo, posiblemente el primer lunes del mes.

Por lo general, los calendarios de pagos son anunciados en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y posteriormente son publicados en las redes oficiales del Bienestar, entre ellas el sitio web de Programas para el Bienestar .

Otro medio seguro para conocer esta información son las redes sociales de Ariadna Montiel. Cualquier anuncio fuera de estos medios se trata de una mera especulación.

Cabe señalar que, debido a que el 1 de marzo cae en domingo, un día inhábil para los bancos, la dispersión de recursos no podrá comenzar el primer día del mes.

Como es habitual, el Banco del Bienestar será la institución financiera encargada de repartir los recursos económicos, depositando el dinero correspondiente en las tarjetas de débito de los beneficiarios.

¿En qué meses del 2026 habrá pagos de la Pensión Bienestar?

La dispersión de recursos económicos de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, así como de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del apoyo para hijos de Madres Trabajadoras, se dispersan de manera bimestral bajo el mismo calendario de pagos por letra.

Con base en la forma en la que se han dispersado los recursos económicos en años anteriores, y considerando las reglas de operación de estos programas sociales, para el 2026 se tienen proyectados seis pagos, cuyos montos variarán de acuerdo al programa que se trate.

El primer pago, correspondiente al bimestre de enero-febrero, se entregó del lunes 5 hasta el pasado miércoles 28 de enero, por lo que se tiene previsto que el siguiente pago sea en marzo.

Así, los depósitos quedarán de la siguiente manera:

Enero: pago correspondiente al bimestre enero-febrero

Marzo: pago correspondiente al bimestre marzo-abril

Mayo: pago correspondiente al bimestre mayo-junio

Julio: pago correspondiente al bimestre julio-agosto

Septiembre: pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre

Noviembre: pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en 2026?

En enero, los programas sociales registraron un incremento respecto a los montos bimestrales del 2025, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos.

