La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró este jueves 19 de febrero, desde Palacio Nacional, que el próximo 24 de febrero presentará de forma oficial la reforma electoral , misma que contempla una reducción de plurinominales y recorte de presupuesto para futuras elecciones; sin embargo, los desacuerdos entre integrantes del Partido del Trabajo (PT) y el Verde podría ser un obstáculo para este objetivo de la Mandataria .

"Vamos a esperar", expresó la Presidenta después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que aún no hay acuerdos. Pidió no adelantarse de cara a la presentación de la reforma la próxima semana, antes de que termine febrero.

Monreal "respalda" a Sheinbaum

Monreal Ávila explicó que es muy probable que "por congruencia" la Presidenta envíe la reforma como la planteó desde un principio, incluida la reducción de plurinominales.

"Conociendo a la Presidenta, que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considere conveniente y nosotros tenemos que revisarla, y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo ", declaró.

El legislador reconoció que, si en comisiones la reforma no se modifica, será muy difícil que pase en el pleno.

El primer movimiento de Mier tras sustituir a Adán Augusto

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, advirtió que la reforma electoral que enviará la Presidenta es producto de una firme convicción democrática y de austeridad en los procesos electorales, por lo que envió este mensaje a las bancadas del Partido Verde y el PT: " en Morena no podemos desfigurarnos ".

Señaló que su partido se mantendrá en su postura acerca de que debe aprobarse una reforma que responda realmente a los intereses nacionales y a lo que desde el gobierno de la 4T se ofreció al pueblo de México. Dijo que las diferencias que existen entre Morena, Verde y PT tendrán que discutirse en el seno de las comisiones dictaminadoras de las cámaras de Diputados y de Senadores, una vez que llegue la iniciativa presidencial .

"[...] tenemos una convicción con relación a la austeridad por lo que hace a los procesos electorales, sin que signifique debilitar al árbitro. [...] fortalecer la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), fortalecer la independencia entre los poderes y garantizar la soberanía de los estados, por lo que hace a los organismos estatales electorales. Pero sí, que quede claro que nosotros nos mantendremos en la postura de que tiene que ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalándole al pueblo de México", dijo.

Lo que incluye la reforma electoral

La reforma electoral que Sheinbaum enviará al Congreso sí contempla reducción de plurinominales y recorte de presupuesto .

Desde el pasado 11 de enero, las bancadas del PT y del Verde se integraron a la negociación de la reforma electoral, en la que se planteó mantener a los plurinominales, pero ahora mediante un proceso de elección ciudadana.

Se había logrado que la reducción presupuestal fuera mínima; sin embargo, en la última semana la Jefa del Ejecutivo determinó que enviará su propuesta inicial, con adelgazamiento de 132 curules, de las cuales 100 corresponden a la Cámara Baja y 32 a la Cámara Alta, así como reducción presupuestal de los partidos en 25 por ciento .

" La Presidenta es una mujer que es consecuente con lo que dice y lo que hace y, evidentemente, ella sigue sosteniendo que la fórmula de integración de la cámara debe estar conformada con menos plurinominales ", detalló Monreal.

Además de la reducción presupuestal y la conformación del Congreso, la reforma contempla:

La reducción de los órganos electorales

La fiscalización para evitar que el crimen organizado se involucre en los procesos

El voto de los mexicanos en el extranjero

Fuentes de los partidos Verde y del Trabajo adelantaron a este rotativo que buscarán modificar la reforma en comisiones y de no lograrlo, el proyecto se frenará con su voto en contra en el pleno.

