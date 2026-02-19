Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Quiénes cobran HOY 19 de febrero?

El pasado lunes 16 de febrero iniciaron los pagos de la Beca Rita Cetina para educación básica y de la Beca Benito Juárez para educación media superior. Cabe destacar que, en esta ocasión, se contempla un pago extraordinario para las nuevas y nuevos beneficiarios a quienes les fue entregada su tarjeta en enero pasado, por lo cual recibirán un pago triple, que corresponde a tres bimestres:De acuerdo al calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, hoy 19 de febrero cobrarán las y los beneficiarios cuya letra del primer apellido empieza con la letra G; el monto es de mil 900 pesos bimestrales, tanto para la Beca Rita Cetina y la Benito Juárez.De acuerdo al calendario oficial de la Beca Rita Cetina, los pagos se realizarán por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del primer apellido de la o el beneficiario. A continuación, te compartimos el calendario completo de pagos de febrero 2026 de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez:El titular de la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar (CNBB) Julio César León Trujillo, dio a conocer que el registro será del 2 al 19 de marzo y se podrá realizar a través de la página www.becaritacetina.gob.mx.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS