Wall Street se recupera tras "desplante" de Irán a EU; Dow Jones sube un 0.66%

Wall Street cerró este miércoles 25 de marzo del 2026 en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0.66 % tras darse a conocer que Irán rechazó el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para poner fin a la guerra, esto de acuerdo con reportes de la agencia EFE.

¿Cómo cerraron los indicadores de Wall Street HOY miércoles 25 de marzo del 2026?

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46 mil 429 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.54 %, hasta los seis mil 591 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.77 %, hasta las 21 mil 929 unidades.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), por su parte, bajó este miércoles un 2.2 %, hasta los 90.32 dólares el barril. En el plano corporativo, en la jornada de hoy destacó la subida de las empresas tecnológicas con Nvidia subiendo un 2 %, AMD un 7 % e Intel otro 7 por ciento.

Por sectores, lideraron las ganancias el de materias primas (1.97 %) y bienes no esenciales (1.18 %); en otros mercados, el oro subió un 3 %, hasta los cuatro mil 539 dólares la onza, y la plata sumó un 4 %, hasta 72.35 dólares.

¿Qué se sabe del conflicto entre Irán y Estados Unidos?

La Casa Blanca aseguró este miércoles que las conversaciones con Irán siguen siendo "productivas" pese al rechazo de Teherán al plan del presidente Donald Trump para terminar con el conflicto.

"No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, al ser preguntada por el estado del diálogo tras el anuncio de la república islámica.

Según informó ayer martes 24 de marzo el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes.

Sin embargo, medios de Irán han dicho que la nación persa rechazó el plan por considerarlo "excesivo" y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

Por otro lado, la misión de Irán ante la ONU afirmó ayer en su perfil de X que los buques "no hostiles" que no participen ni apoyen ataques a Irán pueden transitar por el enclave de manera segura.

JM

