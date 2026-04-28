Martes, 28 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

SAT promete multas de miles de pesos para quienes no hagan su Declaración Anual a tiempo

Se aproxima la fecha límite para que las personas físicas realicen su Declaración Anual ante el SAT, pero de no hacerla a tiempo, habrá consecuencias económicas

Por: SUN .

Más allá de evitar multas del SAT, presentar la declaración a tiempo permite acceder a posibles devoluciones de saldo a favor. ESPECIAL/SAT/Canva/Unsplash

Más allá de evitar multas del SAT, presentar la declaración a tiempo permite acceder a posibles devoluciones de saldo a favor. ESPECIAL/SAT/Canva/Unsplash

El plazo para que las personas físicas en México presenten su Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está a punto de concluir. A través de este reporte fiscal, las personas obligadas deben informar a la autoridad sobre su actividad económica y, en caso de no realizarlo a tiempo, pueden ser acreedoras a multas de miles de pesos.

El próximo jueves 30 de abril será el último día para que las personas físicas realicen el trámite; en este escenario, es fundamental tener conocimiento de las sanciones económicas y cargos adicionales que elevan la deuda fiscal en caso de no presentarlo a tiempo.

Te puede interesar: ¿Por qué se puede tener la pensión IMSS y la Pensión Bienestar al mismo tiempo?

¿De cuánto es la multa por no hacer la Declaración Anual?

Omitir este trámite fiscal no es menor. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas obligadas que no presenten su declaración pueden enfrentar multas que van desde los 2 mil 50 hasta más de 25 mil pesos por cada obligación omitida.

Si la omisión persiste tras un requerimiento oficial, la sanción puede escalar hasta los 50 mil 710 pesos por cada declaración no presentada. Esto implica que, en caso de múltiples incumplimientos, el monto total puede incrementarse significativamente.

Además, el SAT está facultado para exigir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pendiente, junto con recargos y actualizaciones, lo que puede agravar aún más la situación financiera del contribuyente.

Mira esto: Pensión Bienestar: el calendario tentativo de cobro para cada letra en mayo 2026

¿Quiénes están obligados a presentar la Declaración Anual?

No todos los contribuyentes deben presentar esta declaración, pero sí aquellos que obtuvieron ingresos bajo ciertos esquemas durante el último año fiscal. Entre los principales casos se encuentran:

  • Personas con ingresos por sueldos y salarios que superaron los 400 mil pesos anuales
  • Quienes trabajaron para más de un empleador o dejaron de laborar antes de diciembre
  • Aquellos con ingresos adicionales distintos al salario
  • Personas que reciben ingresos del extranjero o de empleadores sin retención de ISR
  • Profesionistas independientes
  • Personas con actividades empresariales, incluyendo plataformas digitales
  • Quienes obtienen ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles
  • Personas con ganancias por venta de bienes, intereses o dividendos

Estos criterios buscan asegurar que todos los ingresos sean correctamente reportados y gravados conforme a la ley del Impuesto Sobre la Renta.

Revisa: Calendario Pensión IMSS 2026: conoce el día exacto de pago de mayo

El trámite puede realizarse completamente en línea a través del portal oficial del SAT, disponible las 24 horas durante todo abril. Esta opción es la más rápida y evita desplazamientos.

Para quienes prefieren atención presencial, el SAT cuenta con 169 oficinas en todo el país que operan de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. Sin embargo, es indispensable agendar una cita previamente para ser atendido.

Más allá de evitar multas, presentar la declaración a tiempo permite acceder a posibles devoluciones de saldo a favor, en caso de haber pagado impuestos en exceso durante el año.

El cumplimiento oportuno también evita complicaciones legales y mantiene en regla la situación fiscal, un factor importante para trámites financieros, créditos o procesos administrativos.

Lee también: Pensión Bienestar: calendario de registro, dónde hacerlo y documentos necesarios

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones