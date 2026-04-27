Pensión Bienestar: calendario de registro, dónde hacerlo y documentos necesarios

Las autoridades gubernamentales abrieron un nuevo periodo de registro para que más personas puedan integrarse al padrón federal de beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores. En este contexto, aquí te compartimos cuáles son los requisitos de estos programas, las fechas exactas en las que cada letra puede inscribirse y qué documentos se necesitan, además del método para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio.

Esta mañana, por medio de sus redes sociales, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario oficial de registro para las pensiones del Bienestar antes mencionadas. Este se llevará a cabo a partir de este lunes 27 de abril y se extenderá hasta el próximo domingo 3 de mayo.

Como es habitual, las fechas están organizadas de forma alfabética, considerando la letra inicial del primer apellido de cada persona interesada, con el objetivo de evitar saturación en los módulos.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar 2026

Lunes 27 de abril: A, B, C

Martes 28 de abril: D, E, F, G, H

Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M

Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2 de mayo: Todas las letras

Domingo 3 de mayo: Todas las letras

Calendario de registro de la Pensión Bienestar. ESPECIAL

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Bienestar?

La Pensión para Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante. En 2026 entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales y está reconocida como un derecho constitucional.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el registro es para mexicanas de 60 a 64 años. Este programa entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales y busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar?

El trámite se llevará a cabo en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo . Las personas interesadas deben acudir con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto (celular y de casa)

También se puede registrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.

Fechas de registro de la Pensión Bienestar. ESPECIAL

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¿Cómo ubicar tu módulo para el registro de la Pensión Bienestar?

Las personas interesadas en recibir el apoyo pueden consultar el módulo de registro más cercano a su domicilio en la página web de la Secretaría del Bienestar:

Ingresa al sitio https://www.gob.mx/bienestar Da clic en el apartado “Ubica tu módulo” Selecciona el estado donde vives Selecciona tu municipio Da clic en “No soy un robot” Haz clic en “Buscar”

Con estos pasos, el sitio desplegará la dirección exacta del módulo al que deberás acudir con tus documentos.

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MB

