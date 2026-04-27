Pensión Bienestar: calendario de registro, dónde hacerlo y documentos necesarios

Las autoridades gubernamentales abrieron un nuevo periodo de registro para que más personas puedan integrarse al padrón federal de beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores. En este contexto, aquí te compartimos cuáles son los requisitos de estos programas, las fechas exactas en las que cada letra puede inscribirse y qué documentos se necesitan, además del método para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio.Esta mañana, por medio de sus redes sociales, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario oficial de registro para las pensiones del Bienestar antes mencionadas. Este se llevará a cabo a partir de este lunes 27 de abril y se extenderá hasta el próximo domingo 3 de mayo.Como es habitual, las fechas están organizadas de forma alfabética, considerando la letra inicial del primer apellido de cada persona interesada, con el objetivo de evitar saturación en los módulos. La Pensión para Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante. En 2026 entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales y está reconocida como un derecho constitucional.En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el registro es para mexicanas de 60 a 64 años. Este programa entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales y busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres.El trámite se llevará a cabo en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. Las personas interesadas deben acudir con la siguiente documentación:También se puede registrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.Las personas interesadas en recibir el apoyo pueden consultar el módulo de registro más cercano a su domicilio en la página web de la Secretaría del Bienestar:Con estos pasos, el sitio desplegará la dirección exacta del módulo al que deberás acudir con tus documentos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB