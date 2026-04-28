Cada semana, además del Martes de Frescura en Walmart, la cadena de supermercados despliega una lista de productos que serán parte de los artículos estrella de la semana. Dicho listado involucra todo tipo de frutas o verduras, además de ciertas proteínas animales e, incluso, comida ya preparada. A continuación te mostramos el listado de los productos elegidos desde hoy martes 28 de abril hasta el lunes 4 de mayo.Estas ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas. De igual forma, se pueden adquirir a través de su tienda en línea, super.walmart.com.mx. Dependiendo del monto, tendrás la posibilidad de recibir tu pedido en tu domicilio o simplemente llegar a recogerlo en la sucursal que mejor se ajuste a tus movimientos.¡Revisa el listado con cuidado y arma tu mandado!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB