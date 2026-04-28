Cada semana, además del Martes de Frescura en Walmart, la cadena de supermercados despliega una lista de productos que serán parte de los artículos estrella de la semana. Dicho listado involucra todo tipo de frutas o verduras, además de ciertas proteínas animales e, incluso, comida ya preparada. A continuación te mostramos el listado de los productos elegidos desde hoy martes 28 de abril hasta el lunes 4 de mayo.

Estas ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas. De igual forma, se pueden adquirir a través de su tienda en línea, super.walmart.com.mx. Dependiendo del monto, tendrás la posibilidad de recibir tu pedido en tu domicilio o simplemente llegar a recogerlo en la sucursal que mejor se ajuste a tus movimientos.

¡Revisa el listado con cuidado y arma tu mandado!

Estos son los productos de la semana de Frescura en Walmart

Piña miel por kilo a $22.50

Toronja o naranja por kilo a $27

Mango paraíso por kilo a $35

Pera bosc por kilo a $39

Manzana Pink lady por kilo a $39

Manzana Granny Smith por kilo a $39

Manzana Envy en bolsa a $39

Floretes de coliflor Marketside a $34

Floretes de brócoli a $36

Lechuga italiana o francesa a $38

Aguacate hass por kilo a $57

Uva red globo a $69

Barritas de pescado empanizadas Marketside 500gr a $62

Camarón crudo chico Marketside 454 gr a $112

Filete tilapia kilo a $122

Deshebrada de cerdo SuKarne 300 gr a $70

Deshebrada pollo SuKarne 300 gr a $83

Carne de res deshebrada SuKarne 300 gr a $134

Pechuga sin hueso el kilo a $169

Milanesa de pechuga el kilo a $179

Molida de cerdo el kilo a $118

Carne de res para asar por kilo a $253

Pizza pepperoni, tres quesos o hawaiana a $116

Rebanada de pizza pepperoni, tres quesos o hawaiana a $18

Paquete de donas día del niño 4 piezas a $38

Leche clásica o semi Alpura 4 x $119

Yoghurt batido lala 900 gr a $39

Leche saborizada yoomi Lala 4x $35

Huevo rojo o blanco Aires de Campo docena a $81

Pechuga de pavo balance San Rafael 1/4 de kilo a $106

Queso panela Fud 1/4 kilo a $55

Queso panela Los Volcanes Lala o Zwan a $85

Salchicha vienesa 300 gr Zwan a $62

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