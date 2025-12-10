El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer cifras sobre la captación de impuestos y es así como se destacó un incremento en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), pero ¿Por qué?

De enero a noviembre de 2025, la recaudación de impuestos alcanzó un monto de 4 billones 905 mil 415 millones de pesos, un aumento de 4.6% respecto a igual periodo de 2024, al restar la inflación .

Esto representó un récord y contribuyó a que los ingresos totales del Gobierno federal superen 102.3% a lo autorizado por el Congreso de la Unión, destacó el SAT en un comunicado.

Para todo el presente ejercicio se tiene programado captar 5.2 billones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión.

Los ingresos con el mayor incremento fueron por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) , con 5.1% al acumular por esa vía 2 billones 652 mil 597 millones de pesos durante los primeros 11 meses del año.

Según datos del SAT eso significó que entraron 222 mil 532 millones de pesos más sobre lo que pagaron empresas y contribuyentes de enero a noviembre de 2024 por el ISR .

Se espera que por ISR haya recursos por 3 billones de pesos en todo el año, señala el calendario de la Secretaría de Hacienda.

En segundo lugar, sobresalió el incremento en lo recaudado por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, con 4.4 por ciento .

Se obtuvieron 617 mil 787 millones de pesos al cierre de noviembre pasado, una cantidad mayor en 47 mil 775 millones de lo entraron a las arcas del gobierno por el IEPS sobre igual lapso de un año antes.

Dicho resultado se debe en parte a que el Gobierno federal ya no está subsidiando a los consumidores de combustibles , ya que el estímulo fiscal lo ha mantenido en 0% en la cuota del IEPS prácticamente durante casi todo el año.

El impuesto corre a cargo de los consumidores de gasolinas y diesel, y eso representa un ingreso para el erario por medio del IEPS.

La SHCP tiene calendarizados 761 mil 501 millones de pesos para 2025 por el impuesto especial.

En cambio, la tasa de crecimiento más baja la reportó el cobro del IVA con 1.4% en términos reales , pese a que el monto fue de un billón 369 mil 885 millones de pesos.

Pero fueron 68 mil 540 millones de pesos extras que se obtuvieron por ese concepto si se toma en cuenta lo que pagaron los causantes por el gravamen al consumo de enero a noviembre de 2024.

Serán 1.5 billones de pesos de ingresos por el IVA, según marca la programación de la Secretaría de Hacienda hacia el cierre de 2025.

Todo lo mencionado, contribuyó a que la suma de los ingresos de la presente administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, generara un total de 5 billones 529 mil 814 millones de pesos, aseguró el SAT.

