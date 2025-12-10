La mañana de este miércoles 10 de diciembre el peso mexicano registra pocos cambios ante el dólar estadounidense.De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 7:47, hora Centro de México, el precio del dólar cotiza en 18.19 pesos por unidad, lo que representa una apreciación diaria de 0.03 por ciento. Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.Con información de Bloomberg…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB