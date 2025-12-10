La mañana de este miércoles 10 de diciembre el peso mexicano registra pocos cambios ante el dólar estadounidense.

De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, a las 7:47, hora Centro de México, el precio del dólar cotiza en 18.19 pesos por unidad, lo que representa una apreciación diaria de 0.03 por ciento.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 10 DE DICIEMBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.40 18.90 Banco Azteca 17.00 18.94 Banorte 17.00 18.50 BBVA 17.35 18.48 Banamex 17.64 18.66 Scotiabank 17.40 19.00

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg…

MB

