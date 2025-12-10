Las lluvias, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), serán más escazas este miércoles 10 de diciembre hasta desaparecer. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para este día en la región Pacífico Centro, durante el día, cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Bancos de niebla dispersos. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Por su parte, Meteored prevé para este día en Guadalajara niebla esta mañana , con temperaturas alrededor de 16 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 18 °C. Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 5 km/h.

Clima en Guadalajara

Miércoles 30% de probabilidad de lluvia 26 – 11 °C Jueves 5% de probabilidad de lluvia 26 – 11 °C Viernes 5% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Sábado 4% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Domingo 1% de probabilidad de lluvia 27 – 11 °C

El pronóstico de lluvia para este miércoles en Guadalajara es menor que ayer, alrededor del 30 por ciento. A partir de mañana jueves, la presencia de precipitaciones es casi nula .

Clima en México hoy

Este día, el frente núm. 19 se mantendrá con características de estacionario sobre el oriente de la península de Yucatán, originará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este); y se prevé que deje de afectar al territorio nacional al final del día.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de la República Mexicana, el cual originará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

X / @conagua_clima

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA