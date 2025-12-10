SAT: En esto consiste la manifestación de valor electrónica que se debe tramitar

A partir del día de ayer 9 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un nuevo esquema para que las empresas gestionen el ingreso de mercancías al territorio nacional. Desde esa fecha, la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) deberá enviarse a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM), como parte del proceso de modernización de trámites.

¿En qué consiste la Manifestación de Valor Electrónica?

La MVE es un documento digital mediante el cual se declara el valor real de los bienes que entran al país. Su propósito es garantizar que el cálculo de impuestos sea correcto. Este formato sustituye al conocido E2 “Manifestación de valor”, anteriormente ubicado en el Anexo 1 del Artículo Transitorio Quinto de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

Si bien su uso obligatorio fue anunciado para el 9 de diciembre de 2025, el SAT determinó que su exigibilidad plena será a partir del 1 de abril de 2026, permitiendo un periodo de transición. Hasta el 31 de marzo de 2026, las compañías podrán optar por enviar la información a través de la VUCEM o continuar utilizando el mecanismo tradicional.

“Estos años hemos trabajado en modernizar los procesos, porque lo que buscamos es facilitar el cumplimiento y llevar el papel a lo digital. Esta prórroga nos permite mejorar los procedimientos, ofrecer mayor claridad y evitar auditorías innecesarias”, explicó Erick Jiménez Reyes, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE).

El SAT destacó que uno de los principales beneficios del modelo electrónico es la posibilidad de modificar la manifestación de valor de manera extemporánea sin que ello derive en sanciones económicas para los usuarios del comercio exterior. Con ello, el organismo reafirma su intención de impulsar la digitalización, fortalecer la transparencia y acompañar al sector empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por otro lado, la reforma a la Ley Aduanera, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, busca actualizar los procedimientos aduaneros, reforzar la fiscalización y combatir la evasión y el contrabando. Sin embargo, especialistas advierten que estos cambios podrían traducirse en una vigilancia excesiva sobre las empresas vinculadas al comercio exterior.

Finalmente, cabe recordar que en agosto de este año comenzó a aplicarse un arancel de 33.5% a las importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales, medida que también impacta el panorama competitivo global.

