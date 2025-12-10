Aún no es Navidad, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya recibió un “regalo” adelantado de su excolaborador, Adán Augusto López Hernández- ¿De qué se trata? Estos son los detalles:

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, obsequió a los legisladores de su bancada 17 mil 420 ejemplares del libro "Grandeza", escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador .

Cada senador morenista recibió en sus oficinas 260 unidades de la más reciente obra editorial del exmandatario, cortesía del líder de la bancada .

"Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República", dice la tarjeta que acompaña cada lote de 13 cajas entregado a las y los legisladores de la fracción parlamentaria oficial y que fueron apiladas en la entrada de cada oficina.

Para esta compra masiva de libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador se habrían gastado 7 millones 804 mil 160 pesos , si se toma en cuenta el precio de venta al público en algunas librerías de la Ciudad de México, donde se puede adquirir a 448 pesos.

Los ejemplares serán repartidos entre la población como un "regalo navideño" de los senadores morenistas, para difundir las ideas del fundador del movimiento de la Cuarta Transformación.

Así llegaron los libros de AMLO al Senado

El viernes 5 de diciembre se estacionó frente al Senado de la República, sobre la calle de Madrid, un camión con cientos de cajas que fueron descargadas por trabajadores con diablitos, para distribuirlas entre los legisladores.

A lo largo de esta semana, hasta las oficinas de cada uno de los 67 senadores morenistas, ubicadas en los pisos tres y cuatro del recinto de Reforma e Insurgentes, llegaron las 13 cajas con el sello de Editorial Planeta, con 20 ejemplares cada una.

Una senadora de Morena, que pidió omitir su nombre, comentó que esos libros "nos los envió nuestro coordinador Adán [Augusto López Hernández]" para obsequiarlos entre la gente.

El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara comentó que "seguramente hay interés de que reforcemos la idea del libro, de la grandeza de México".

"Yo ya tuve oportunidad de revisar una parte del libro y la verdad es que Andrés Manuel [López Obrador] inicia yéndose al origen de la vida, y a partir de ahí podemos encontrar la grandeza de nuestros pueblos originarios", apuntó.

Mencionó que los va a regalar y difundir en su estado natal, Veracruz: "Creo que es un contenido que va a causar mucho furor en las comunidades", al igual que ha hecho con el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Muchas veces la gente no tiene mucho acceso al conocimiento de lo que está ocurriendo en materia editorial, no hay muchas librerías. Estaba viendo una nota de que cerraron cerca de 400 librerías, entonces es una manera de extender nuestro trabajo de difusión de lo que son los principios de la Cuarta Transformación", consideró Huerta Ladrón de Guevara.

No es la primera vez

El mes pasado, el exgobernador de Tabasco adquirió miles de ejemplares del libro de Sheinbaum Pardo, "Diario de una transición histórica", que también regaló entre sus compañeros legisladores.

En esa ocasión, cada senador morenista recibió nueve cajas de 20 ejemplares para obsequiarlos entre sus comunidades y, de esa manera, ayudar a difundir la obra de la Mandataria federal.

Rechaza uso de recursos públicos

En entrevista, el senador Adán Augusto López Hernández aclaró que no utilizó recursos del Senado ni de su bancada, sino que adquirió los libros con su propio dinero .

Dijo desconocer cuánto gastó, porque no ha hecho las cuentas, pero explicó que lo hizo para darle un regalo a todos sus compañeros de su grupo parlamentario.

"Otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros", afirmó el coordinador parlamentario. Informó que la idea es que los legisladores obsequien los libros entre los simpatizantes de Morena, en sus recorridos por sus comunidades y territorios.

Obsequios pro 4T

Adán Augusto explicó que quería darle un regalo a sus compañeros.

260 libros recibió cada uno de los 67 senadores de Morena.

13 cajas con los libros de AMLO fueron entregadas a cada legislador.

20 ejemplares del libro "Grandeza" contenía cada caja que fue repartida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA