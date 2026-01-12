Lunes, 12 de Enero 2026

El SAT multará a estos contribuyentes a partir de mayo

El SAT obliga a los contribuyentes a presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo

No cumplir con las obligaciones fiscales, como con la declaración anual, hace al contribuyente objeto de multas por parte del SAT. ESPECIAL / CANVA

Este 2026, para todos los contribuyentes, es obligatorio la presentación de una declaración anual frente al al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aquí todos los detalles importantes a considerar:

La autoridad fiscal en México obliga a los contribuyentes a presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La declaración anual debe ser presentada por las personas físicas, anualmente, en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago. La obligación es declarar el ISR del ejercicio para personas físicas de acuerdo a su régimen fiscal.

De alguna manera, el objetivo es cumplir con las obligaciones fiscales a través de la presentación de la declaración anual, que contenga la información de los ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como los pagos provisionales del contribuyente, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla.

Así se deben presentar la declaración anual ante el SAT

Los obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:

  • Sueldos, salarios y asimilados
  • Actividad empresarial y Servicios profesionales (Honorarios)
  • Simplificado de Confianza
  • Arrendamiento
  • Enajenación de bienes
  • Enajenación de acciones en bolsa de valores
  • Adquisición de bienes 
  • Intereses
  • Premios
  • Dividendos
  • Demás ingresos
  • ISR REFIPRES
  • RIF con Coeficiente de Utilidad

¿Cómo se realiza la declaración anual en línea?

  1. Selecciona Iniciar
  2. Ingresa a la aplicación con tu RFC y contraseña
  3. Llena los datos que te solicita la declaración
  4. Firma, en su caso, tu declaración y envíala
  5. Obtén el acuse de recibo de la declaración y, en su caso, línea de captura
  6. Si optaste por parcialidades, obtendrás los formatos con las líneas de captura con el importe a pagar en cada una de ellas

Requisitos para realizar la declaración anual

  • Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica
    Para ingresar a la declaración deberás contar con tu RFC, contraseña o e.firma

Multas para quien lo presente la declaración anual

No cumplir con las obligaciones fiscales, como con la declaración anual, hace al contribuyente objeto de multas por parte del SAT:

  1. Por no presentar su declaración anual en caso de tener que hacerla
  2. Por cada una de las obligaciones incumplidas

Con información del SAT y BBVA

