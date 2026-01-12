Este 2026, para todos los contribuyentes, es obligatorio la presentación de una declaración anual frente al al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aquí todos los detalles importantes a considerar:La autoridad fiscal en México obliga a los contribuyentes a presentar una declaración de impuestos anual de los ingresos obtenidos durante el año previo, para así pagar el monto anual que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR).La declaración anual debe ser presentada por las personas físicas, anualmente, en el mes de abril del año siguiente al que corresponda el pago. La obligación es declarar el ISR del ejercicio para personas físicas de acuerdo a su régimen fiscal.De alguna manera, el objetivo es cumplir con las obligaciones fiscales a través de la presentación de la declaración anual, que contenga la información de los ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como los pagos provisionales del contribuyente, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla.Los obligados a presentar la declaración anual son las personas físicas que hayan obtenido ingresos, entre otros, por los siguientes conceptos:No cumplir con las obligaciones fiscales, como con la declaración anual, hace al contribuyente objeto de multas por parte del SAT:Con información del SAT y BBVA* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA