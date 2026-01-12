El clima para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) estará marcado por el frío, que se será especialmente intenso el próximo domingo. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Colima y Michoacán con chubascos en Nayarit y lluvias aisladas en zonas de Jalisco. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, siendo muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 15 a 30 km/h en la región.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 14 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 22 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 19 °C . Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Lunes 24 – 8 °C Martes 24 – 10 °C Miércoles 25 – 10 °C Jueves 24 – 10 °C Viernes 24 – 10 °C Sábado 23 – 10 °C Domingo 25 – 9 °C

Guadalajara mantendrá clima frío este lunes y habrá un ligero repunte para el resto de la semana, aunque seguirá siendo fresco .

Clima nacional para hoy

Para hoy, el frente núm. 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano , ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro, oriente y sureste del país , así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche.

Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada, generará ambiente muy frío a gélido ; rachas fuertes de viento; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango; y chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León; posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

