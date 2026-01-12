Lunes, 12 de Enero 2026

Guadalajara arranca la semana con lunes helado; así estará el frío

El pronóstico del clima prevé que Jalisco, por la mañana, registre ambiente fresco a frío en la región, siendo muy frío con posibles heladas en zonas serranas 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Guadalajara mantendrá clima frío este lunes y habrá un ligero repunte para el resto de la semana, aunque seguirá siendo fresco. ESPECIAL / CANVA / EL INFORMADOR / A. Navarro

El clima para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) estará marcado por el frío, que se será especialmente intenso el próximo domingo. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Colima y Michoacán con chubascos en Nayarit y lluvias aisladas en zonas de Jalisco. Por la mañana, ambiente fresco a frío en la región, siendo muy frío con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 15 a 30 km/h en la región.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 14 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 22 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 9 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Lunes 24 – 8 °C
Martes 24 – 10 °C
Miércoles 25 – 10 °C
Jueves 24 – 10 °C
Viernes  24 – 10 °C
Sábado 23 – 10 °C
Domingo 25 – 9 °C

Guadalajara mantendrá clima frío este lunes y habrá un ligero repunte para el resto de la semana, aunque seguirá siendo fresco.

Clima nacional para hoy

Para hoy, el frente núm. 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche. 

Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada, generará ambiente muy frío a gélido; rachas fuertes de viento; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango; y chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León; posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

