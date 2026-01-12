El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, compartió los detalles sobre dos fenómenos naturales que mantienen helado al país este lunes 12 de enero: el frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada.

Para hoy, el frente núm. 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano , ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro, oriente y sureste del país , así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche .

Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada, generará ambiente muy frío a gélido; rachas fuertes de viento; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango; y chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León; posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León .

El ingreso de aire húmedo del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, originará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca; puntuales fuertes en Quintana Roo, Campeche y Puebla (Tehuacán-Sierra Negra); y chubascos en Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas). Asimismo, propiciará lluvias aisladas en entidades del occidente y centro de la República Mexicana.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 12 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico del del martes 13 al jueves 16 de enero de 2026

En el periodo de pronóstico, el frente núm. 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región . La masa de aire polar modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas sobre el oriente y sureste de la República Mexicana ; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 70 km/h en Veracruz (centro y sur); así como el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro del país.

Durante la mañana del martes, la segunda tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre Coahuila, manteniendo el ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste de México; así como probabilidad de lluvias y chubascos en el norte y noreste del país . A su vez, continuará la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Durante la tarde del martes se prevé que la segunda tormenta invernal se desplace a Texas, EU y deje de afectar a México .

En el periodo de pronóstico:

Un canal de baja presión se establecerá sobre el occidente del golfo de México e interactuará con el ingreso de un nuevo frente frío y una vaguada en altura a dicho golfo, condiciones que originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA