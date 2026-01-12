El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, compartió los detalles sobre dos fenómenos naturales que mantienen helado al país este lunes 12 de enero: el frente frío número 27 y la segunda tormenta invernal de la temporada.Para hoy, el frente núm. 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche. Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada, generará ambiente muy frío a gélido; rachas fuertes de viento; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango; y chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León; posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León. El ingreso de aire húmedo del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, originará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca; puntuales fuertes en Quintana Roo, Campeche y Puebla (Tehuacán-Sierra Negra); y chubascos en Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas). Asimismo, propiciará lluvias aisladas en entidades del occidente y centro de la República Mexicana.En el periodo de pronóstico, el frente núm. 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. La masa de aire polar modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas sobre el oriente y sureste de la República Mexicana; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 70 km/h en Veracruz (centro y sur); así como el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro del país.Durante la mañana del martes, la segunda tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre Coahuila, manteniendo el ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste de México; así como probabilidad de lluvias y chubascos en el norte y noreste del país. A su vez, continuará la probabilidad de caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Durante la tarde del martes se prevé que la segunda tormenta invernal se desplace a Texas, EU y deje de afectar a México.En el periodo de pronóstico:Un canal de baja presión se establecerá sobre el occidente del golfo de México e interactuará con el ingreso de un nuevo frente frío y una vaguada en altura a dicho golfo, condiciones que originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país.El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.Se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA