El INAPAM es un organismo gubernamental mexicano, el cual apoya a los adultos mayores de 60 años con programas, beneficios y descuentos nacionales a través de la credencial oficial. Se incluyen áreas de salud, transportes, alimentos, eventos culturales, entre otras cosas.Las personas de la tercera edad que cuentan con la credencial oficial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tienen increíbles descuentos en diferentes áreas, servicios y establecimientos.En este caso, las paleterías La Michoacana ofrecen descuentos especiales para los adultos mayores. Cada sucursal maneja un descuento diferente para las personas mayores de 60 años, los cuales dependen, en su mayoría, del estado en el que se encuentren. A continuación te contamos cuáles son las que aún están activas durante este 2026.Para acceder a esos descuentos, los adultos mayores deben presentar su credencial INAPAM al momento de pagar en paleterías La Michoacana.