El INAPAM es un organismo gubernamental mexicano , el cual apoya a los adultos mayores de 60 años con programas, beneficios y descuentos nacionales a través de la credencial oficial. Se incluyen áreas de salud, transportes, alimentos, eventos culturales, entre otras cosas.

Las personas de la tercera edad que cuentan con la credencial oficial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), tienen increíbles descuentos en diferentes áreas, servicios y establecimientos.

En este caso, las paleterías La Michoacana ofrecen descuentos especiales para los adultos mayores. Cada sucursal maneja un descuento diferente para las personas mayores de 60 años, los cuales dependen, en su mayoría, del estado en el que se encuentren. A continuación te contamos cuáles son las que aún están activas durante este 2026.

Sucursales de La Michoacana con descuento para adultos mayores con credencial INAPAM

Cosío, Aguascalientes: Av, Progreso #308, col. Centro. La paletería ofrece un 10% de descuento presentando la credencial INAPAM.

Campeche, Campeche: Calle 10 #285, col. Centro. Ofrece un 25% de descuento.

Calle 10 #285, col. Centro. Ofrece un 25% de descuento. Cutzamala, Guerrero: Portal Morelos #3, col. Centro. Tiene uno de los mejores descuentos, ya que ofrece un 50% presentando la credencial.

Portal Morelos #3, col. Centro. Tiene uno de los mejores descuentos, ya que ofrece un 50% presentando la credencial. Querétaro, Querétaro: Privada Mariano de Las Casas, col. Centro. Tiene un 10% de descuento.

Privada Mariano de Las Casas, col. Centro. Tiene un 10% de descuento. Tamaulipas: Aplica el 15% de descuento en las siguientes sucursales de La Michoacana Natural: Benito Sierra, col. Centro, Abasolo. Carreta Torres, col. Centro, Hidalgo. Emiliano Zapata, col. Centro, Hidalgo. Pedro José Méndez 2, col. Centro, Llera. Hidalgo, col. Centro, Victoria.

Aplica el 15% de descuento en las siguientes sucursales de La Michoacana Natural: San Luis Potosí, San Luis Potosí: Carretera a Charcas, col. Centro. Ofrece el 5% de descuento.

Para acceder a esos descuentos, los adultos mayores deben presentar su credencial INAPAM al momento de pagar en paleterías La Michoacana.

