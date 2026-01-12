Esta mañana de lunes 12 de enero, el precio del dólar en México es de 17.92 pesos por billete verde en promedio , según los últimos datos de Bloomberg, emitidos a las 08:05 horas, lo que otorga un inicio triunfal de la jornada al peso mexicano sobre el billete verde.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.9842 pesos por un dólar estadounidense.

Disputa entre Trump y la Fed, beneficio para el peso

Analistas de Monex aclararon que el beneficio para el peso mexicano se debe a las implicaciones del juicio de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien afirmó que el banco recibió citatorios del gran jurado por parte del Departamento de Justicia amenazando con una acusación penal relacionada con su testimonio sobre renovaciones en la sede de la Reserva Federal .

Powell calificó esta acción como un "pretexto", ya que la Fed fija las tasas de interés según sus evaluaciones, evadiendo las preferencias del presidente Donald Trump.

Gracias a las altas tasas de interés, el peso mexicano se vuelve una opción atractiva para que inversionistas pidan préstamos en un activo de bajo rendimiento para dirigirlo hacia otro con un retorno mayor, estrategia conocida como carry trade.

Lee también: Este es el número de estudiantes en México que regresan a clases hoy

Tipo de cambio del dólar HOY 12 de enero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 17.10 18.50 Banco Azteca 16.45 18.65 BBVA Bancomer 17.07 18.21 Banorte 16.80 18.30 Banamex 17.38 18.45 Scotiabank 17.00 18.60

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF