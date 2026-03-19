SAT lanza mensaje sobre las contraseñas de cara a la Declaración Anual 2025

Con el objetivo de que los contribuyentes se encuentren preparados para realizar su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un mensaje sobre las contraseñas y la e.firma, herramientas fundamentales para llevar a cabo el procedimiento.

La Declaración Anual es un reporte fiscal que tanto las personas físicas como las personas morales (empresas) deben presentar de forma obligatoria. Su objetivo principal es informar al SAT sobre los ingresos, deducciones autorizadas y retenciones del ejercicio fiscal anterior, para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a ese año, ya sea para determinar el monto a pagar o, en su caso, generar un saldo a favor y recibir la devolución de los impuestos pagados en exceso.

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SAT exhorta a los contribuyentes a actualizar contraseña y e.firma previo a la Declaración Anual

A través de medios oficiales, el SAT llamó a los contribuyentes a actualizar o generar sus contraseñas y su e.firma con anticipación, para evitar demoras al momento de realizar la Declaración Anual 2025.

De acuerdo con la autoridad, la contraseña puede generarse o actualizarse en la página web oficial sat.gob.mx , en la plataforma digital SAT ID o en la aplicación SAT Móvil.

Por otro lado, señaló que la e.firma es necesaria si el saldo a favor es igual o mayor a 10 mil 001 pesos, o si el contribuyente modifica su cuenta CLABE.

El SAT llamó a los contribuyentes a actualizar o generar sus contraseñas y su e.firma con anticipación. ESPECIAL

Si está próxima a vencer, puede renovarse en el portal del SAT o en la plataforma SAT ID. Para generar la e.firma por primera vez, es necesario registrar una cita en citas.sat.gob.mx .

Fechas de la Declaración Anual

Para las empresas, el periodo de presentación comenzó el pasado 1 de enero y concluirá el próximo 31 de marzo. Por otro lado, el periodo para que las personas físicas formalicen este proceso estará disponible del 1 al 30 de abril de 2026.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Anual?

De acuerdo con la normativa vigente, las personas físicas que están obligadas a presentar la Declaración Anual son aquellas que obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios:

De un solo empleador y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre. Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios. Si trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo. Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener. Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación. Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

También es obligatoria para las personas físicas que prestan servicios profesionales de forma independiente y generan comprobantes de honorarios.

Asimismo, aplica para quienes realizan actividades empresariales, que incluyen:

Plataformas tecnológicas. Región fronteriza. Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

También deben presentarla quienes obtienen ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación de bienes (es decir, si vendieron algún bien), así como por intereses y dividendos.

Para mayor información, consulta el minisitio de la Declaración Anual 2025 habilitado por el SAT como herramienta de apoyo para facilitar el cumplimiento del trámite.

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MB

