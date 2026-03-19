Sheinbaum recibe al Presidente alemán en Cancún para tratar inversión y comercio

Este jueves Cancún fue la sede de una reunión entre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el mandatario alemán, Frank-Walter Steinmer, con el objetivo de tratar temas de cooperación comercial, inversión, educación y cultura, poco antes de la renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Ambos gobernantes se reunieron alrededor del mediodía en el Museo Maya de Cancún, ambos acompañados por miembros de sus respectivos gabinetes y delegaciones.

Entre los miembros del gabinete legal de la presidenta acudieron el canciller Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Hacienda, Edgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quienes estuvieron en el acto protocolario.

Las compañías alemanas y la economía de México

Tras un encuentro previo, De la Fuente subrayó en un comunicado que "las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana , particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada".

Asimismo, indicó que México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina , con más de dos mil 100 empresas alemanas en el país, donde generan más de 300 mil empleos "de calidad".

Conferencia de prensa México-Alemania. Quintana Roo https://t.co/0W6Fm2qfYn— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 19, 2026

Ambos jefes de Estado encabezaron una breve ceremonia protocolaria en la que se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania, para después recorrer juntos el recinto. Se trata de la segunda visita de Steinmeier a México, en esta ocasión acompañado por una comitiva oficial y una delegación de empresarios alemanes.

De acuerdo con la mandataria mexicana, durante el encuentro abordarían temas como cooperación comercial, inversión, educación y cultura, en el contexto de la modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea, que definirá las relaciones bilaterales en las próximas décadas.

Tras la reunión, Sheinbaum ofrecería un discurso en la inauguración de la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), que se celebra también en Cancún.

TG