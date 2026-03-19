Esta mañana de jueves 19 de marzo de 2026, el precio del dólar en México — según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.84 pesos por billete verde, en promedio; es decir que la moneda nacional retrocedió después de que la Reserva Federal (Fed) anunciara que mantiene sin cambios los tipos de interés.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este jueves 19 de marzo es de 17.6690 pesos por un dólar estadounidense.

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El valor del dólar de este jueves ocurre luego de que la Reserva Federal (Fed) decidiera mantener sin cambios las tasas de interés, que continúan en el rango de 3,5 por ciento a 3,75 por ciento, y advirtiera sobre la incertidumbre que genera el conflicto en Oriente Medio.

La tensión en esa región —intensificada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la posterior escalada del país persa hacia otras naciones— sigue sacudiendo la confianza de los inversionistas.

Uno de los factores que más inquieta es el alza en los precios del petróleo a nivel global. Esta subida está vinculada, en gran parte, al virtual cierre del estrecho de Ormuz por decisión del nuevo liderazgo iraní, así como a los ataques recientes contra refinerías y otras infraestructuras clave.

En este contexto, el crudo intermedio de Texas (WTI) registró un fuerte incremento, alcanzando los 96,32 dólares por barril.

Tipo de cambio del dólar HOY 19 de marzo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.90 18.40 Banco Azteca 16.90 18.44 BBVA Bancomer 17.00 18.13 Banorte 16.60 18.25 Banamex 17.32 18.32 Scotiabank 15.70 19.20

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

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