¿Qué pasará con los clientes de Movistar tras venta de Telefónica?

La noticia sacudió al sector de las telecomunicaciones este mes de abril, marcando un hito en la historia de la conectividad en el país. Telefónica confirmó de manera oficial la venta de su filial mexicana al consorcio Melisa Acquisition, concretando así su salida definitiva del territorio nacional. Este movimiento financiero, que se venía rumorando desde hace meses, finalmente se ha materializado, dejando a muchos usuarios con dudas sobre el futuro de su comunicación diaria.

Esta transacción histórica, valorada en aproximadamente 450 millones de dólares, genera una pregunta inmediata y natural entre los consumidores. ¿Qué pasará exactamente con los más de 21.7 millones de clientes que actualmente utilizan la red de Movistar México para sus actividades personales y profesionales? La incertidumbre es comprensible cuando una marca tan arraigada cambia de manos de la noche a la mañana.

Para tu total tranquilidad, la respuesta a corto y mediano plazo es sumamente positiva y no hay motivo para alarmarse. Los servicios de telefonía, tanto en la modalidad de prepago como en los planes de pospago, seguirán operando con total normalidad, sin interrupciones molestas ni cambios repentinos en las tarifas que ya tienes contratadas. La empresa ha sido clara en que la prioridad número uno es mantener la estabilidad del servicio para no afectar a su inmensa base de usuarios.

¿Quién es el nuevo dueño de Movistar y qué busca en el país?

El comprador oficial es Melisa Acquisition, un consorcio empresarial de alto perfil liderado por la plataforma tecnológica OXIO Inc. y el fondo de inversión Newfoundland Capital Management. Su objetivo principal no es desmantelar la empresa, sino aprovechar su base de usuarios para modernizar la oferta comercial y profundizar en la integración de servicios digitales de nueva generación.

OXIO, la empresa al frente de este consorcio, es pionera mundial en el innovador modelo de "Telecomunicaciones como Servicio" (TaaS). Esto significa que aportarán una fuerte innovación tecnológica basada en la nube para mejorar drásticamente la experiencia digital de los usuarios en el territorio nacional, permitiendo una gestión de red mucho más ágil, programable y eficiente que la de los operadores tradicionales.

Además, es fundamental entender que la infraestructura física que te brinda señal no sufrirá alteraciones inmediatas que perjudiquen tu conectividad. Desde el año 2019, Movistar transformó su modelo de negocio y utiliza la red de última milla de AT&T, un acuerdo estratégico que se mantendrá vigente para garantizar que la cobertura nacional siga siendo robusta y confiable en cada rincón del país.

¿Qué pasará con tu saldo, plan de renta y cobertura actual?

Si tienes un plan de renta mensual o acostumbras realizar recargas de saldo constantemente en la tienda de la esquina, tus beneficios están completamente protegidos por la ley. Los contratos actuales mantienen su validez legal intacta, lo que significa que no perderás tu número telefónico, ni tus gigas acumulados, ni las promociones especiales que hayas adquirido previamente con la operadora.

Para que no te quede ninguna duda, aquí tienes tres puntos clave sobre el estado de tu línea móvil:

Tu cobertura sigue intacta y con la misma calidad gracias a los convenios de arrendamiento de red vigentes.

La atención al cliente, los centros de servicio físicos y la aplicación móvil seguirán operando de forma habitual para resolver cualquier inconveniente.

La transición será completamente invisible en tu celular, sin desconexiones sorpresivas ni pérdida de tu valioso saldo.

Los próximos pasos para la aprobación regulatoria del acuerdo

Aunque el trato ya es oficial entre las cúpulas directivas de ambas empresas, aún falta un paso crucial para que la compra se concrete al cien por ciento. La transacción debe ser evaluada y aprobada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como por las autoridades antimonopolio correspondientes, para asegurar que no se afecte la libre competencia en el mercado.

Los analistas financieros y expertos del sector esperan que este riguroso proceso regulatorio concluya de manera exitosa antes de que finalice el tercer trimestre de 2026. Durante todo este periodo de transición administrativa y legal, la icónica marca Movistar seguirá siendo la cara visible y el punto de contacto directo para todos los consumidores mexicanos.

La salida de la empresa española de nuestro país responde a una estrategia global de reestructuración que lleva años gestándose. La compañía matriz busca concentrar sus esfuerzos financieros y operativos en mercados que considera clave para su futuro, como Brasil, España, Alemania y el Reino Unido, dejando atrás sus operaciones en la región de Hispanoamérica.

Con la inminente llegada de este nuevo y tecnológico jugador, el mercado mexicano de las telecomunicaciones se vuelve muchísimo más competitivo e interesante. Marcas consolidadas como Telcel, la propia AT&T y operadores móviles virtuales de rápido crecimiento como Bait, tendrán que prepararse para enfrentarse a un Movistar renovado, con mayor músculo financiero y un enfoque netamente digital.

Como usuario, lo mejor que puedes hacer es mantenerte atento a los comunicados oficiales que la empresa emitirá en los próximos meses a través de sus canales verificados. Por ahora, puedes seguir enviando mensajes, realizando llamadas importantes y navegando por internet con la misma confianza de siempre, sabiendo que tu línea está segura y respaldada por esta nueva etapa corporativa.

CT