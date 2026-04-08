Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 8 de abril

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de abril de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 8 de abril de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 8 de abril por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Piña Miel $19.90 por kilo

Cebolla blanca $19.90 por kilo

Toronja sangría $19.90 por kilo

Naranja valencia a $19.90 pesos por kilo

Mandarina a $49.90 por kilo

Plátano tabasco a $28.90 por kilo

Calabaza italiana $34.90 por kilo

Jícama $32.90 pesos por kilo

Limón agrio con semilla a $49.90 por kilo

Guayaba $39.90 kg por kilo

Nectarina a $36.90 por kilo

Lechuga romana $14.90 por pieza

Jitomate saladet a $49.90 por kilo

Brócoli $38.90 pesos por kilo

Ajo morado a $39.90 por pieza

Papa blanca $49.90 por kilo

Mamey $39.90 pesos por kilo

Mango paraíso a $49.90 por kilo

Mango ataulfo a $39.90 por kilo

Aguacate Hass a $49.90 por kilo

Melón chino a $29.90 por kilo

Papaya Maradol a $39.90 por kilo

Pera de Anjou a $59.90 por kilo

Fresa a $69.90 por charola

Carnes, pollos y pescados

Milanesa bola de res a $264.70 pesos por kilo

Chuleta de cerdo ahumada a $154.70 pesos por kilo

Filete de salmón a $399 pesos por kilo

Camarón mediano a $330 por kilo



Te puede interesar: Irán abre el estrecho de Ormuz para buques con ayuda humanitaria

Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB