Miércoles, 08 de Abril 2026

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Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Lista completa de ofertas de hoy 8 de abril

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 8 de abril. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 8 de abril. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de abril de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 8 de abril de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

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Estas son las ofertas de hoy 8 de abril por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Piña Miel $19.90 por kilo
  • Cebolla blanca $19.90 por kilo
  • Toronja sangría $19.90 por kilo
  • Naranja valencia a $19.90 pesos por kilo
  • Mandarina a $49.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $28.90 por kilo
  • Calabaza italiana $34.90 por kilo
  • Jícama $32.90 pesos por kilo
  • Limón agrio con semilla a $49.90 por kilo
  • Guayaba $39.90 kg por kilo
  • Nectarina a $36.90 por kilo
  • Lechuga romana $14.90 por pieza
  • Jitomate saladet a $49.90 por kilo
  • Brócoli $38.90 pesos por kilo
  • Ajo morado a $39.90 por pieza
  • Papa blanca $49.90 por kilo
  • Mamey $39.90 pesos por kilo
  • Mango paraíso a $49.90 por kilo
  • Mango ataulfo a $39.90 por kilo
  • Aguacate Hass a $49.90 por kilo
  • Melón chino a $29.90 por kilo
  • Papaya Maradol a $39.90 por kilo
  • Pera de Anjou a $59.90 por kilo
  • Fresa a $69.90 por charola

Carnes, pollos y pescados

  • Milanesa bola de res a $264.70 pesos por kilo
  • Chuleta de cerdo ahumada a $154.70 pesos por kilo
  • Filete de salmón a $399 pesos por kilo
  • Camarón mediano a $330 por kilo
     

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Importancia de las ofertas semanales para mitigar el impacto de la inflación en los hogares mexicanos

Ante el panorama de encarecimiento global y local, las iniciativas de descuentos semanales en frutas, verduras y carnes se han convertido en un respiro esencial para la economía de las familias mexicanas. Al aprovechar los precios reducidos en productos frescos, los consumidores pueden surtir su despensa de manera más eficiente, logrando esquivar los picos inflacionarios que afectan a los mercados tradicionales y asegurando el acceso a una alimentación balanceada sin comprometer su presupuesto mensual.

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