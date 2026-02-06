Liverpool: ¿habrá venta nocturna el 14 de febrero?

El Día de San Valentín, una de las fechas comerciales más fuertes del año, se acerca y tanto consumidores como comercios se preparan para promociones y ofertas con motivo del Día del Amor.

En esta fecha, los sectores que suelen verse más beneficiados son:

Restaurantes, bares y centros nocturnos

Hoteles y alojamientos temporales

Tiendas departamentales y florerías

Cines, teatros y espectáculos

Estos giros acostumbran lanzar campañas estacionales para captar la preferencia del público, especialmente en fechas asociadas con el intercambio de regalos. En el caso de las tiendas departamentales, como Liverpool, su estrategia comercial abarca varios de los rubros más representativos del aspecto mercantil de San Valentín.

Liverpool cuenta con una selección de productos especiales para el Día del Amor; sin embargo, no realizará una venta nocturna con motivo del 14 de febrero.

Isla de maquillaje en Liverpool. EL INFORMADOR/Archivo

En su portal de internet, la tienda muestra una guía de artículos recomendados para esta celebración, entre los que destacan:

Relojes

Joyería

Perfumes

Vinos

Bolsas

Zapatos

Vestidos

Ropa interior

Ropa deportiva

Productos para el cuidado de la piel

Aunque no habrá una venta nocturna, siguen vigentes las rebajas de invierno, las cuales pueden aprovecharse para adquirir un obsequio acorde a la ocasión.

De acuerdo con estudios de mercado, como una encuesta difundida por YouGov Surveys el año pasado, los regalos más populares durante esta fecha son:

Dulces y chocolates

Flores

Comida

Ropa y joyería

¿Cuándo serán las ventas nocturnas de Liverpool en 2026?

Liverpool realiza cuatro ventas nocturnas al año. Para 2026 aún no se han anunciado las fechas exactas, aunque tradicionalmente se llevan a cabo en los meses de abril, junio, octubre y diciembre, en torno a celebraciones como el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario de la tienda y la Navidad.

En estas jornadas, las promociones abarcan todos los departamentos. Su duración suele ser de entre dos y tres días, periodo en el que el horario de servicio se extiende hasta las 23:00 horas, tanto en tiendas físicas como en el sitio liverpool.com.mx.

