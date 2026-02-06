Este viernes 6 de febrero la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos abrió en 17.3084 por unidad. En términos porcentuales la divisa nacional obtuvo un crecimiento marginal del 0.90 por ciento mostrando resistencia y continuando robusto.

El día de ayer, Wall Street cerró en rojo luego de que se publicasen las cifras de empleos en Estados Unidos en enero. En total los registros marcan más de 108 mil despidos en el país lo que se refleja en un incremento del 205 por ciento de esta cifra; es decir, poco más del doble. En ese sentido, se trata del peor enero en cuanto a recortes de empleo previstos desde 2009.

Ante dicha situación, el peso mexicano ha logrado mantener el tipo de cambio cerca de la franja de los 17. En ese sentido, en la semana, Bloomberg publicó que la divisa nacional era una de las cuatro monedas más fuertes entre los mercados emergentes frente al dólar. Además de la divisa nacional destacan el peso chileno, el real brasileño y el peso colombiano. Dichas monedas se han apreciado en lo que va del 2026.

El mercado es afectado por las constantes tensiones geopolíticas que Estados Unidos sostiene por las disputas en Venezuela y Groenlandia.

Por otro lado, el Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio para este viernes 6 de febrero en 17.4070 por unidad.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.50 17.90 BBVA Bancomer 16.65 17.79 Banorte 16.25 17.80 Banamex 16.76 17.78 Scotiabank 16.70 18.20



Recuerda que el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día.

Con información de Bloomberg y Sun

