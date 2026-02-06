En su primera reunión de política monetaria del 2026 y tras 12 recortes consecutivos, el Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad mantener sin cambio la tasa de interés para que continúe en 7 por ciento.

La última vez que no movió el objetivo para la tasa de interés interbancaria que marca la pauta para el precio del dinero prestado, fue el 27 de junio de 2024 cuando se encontraba en un nivel de 11 por ciento.

Así, Banxico le siguió los pasos a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que la semana pasada la dejó en un rango de 3.50% a 3.75 por ciento.

El anuncio de política monetaria se da en momentos en que la inflación general aumentó 3.77% en la primera quincena de enero desde el 3.69% del cierre del año pasado al resentir los efectos de la miscelánea fiscal aprobada para 2026 en la que el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Ejecutivo para aumentar el impuesto especial a los refrescos y cigarros.

Valmex destacó que el Banco Central Europeo (BCE) tampoco hizo movimientos a los tipos de interés, tal y como anticipaba el mercado. Ello, después de que el dato de inflación se ubicara en 1.7%, por debajo del objetivo del 2%, gracias a la reducción de los costos energéticos y a un euro más fuerte.

La tasa de interés de las operaciones principales para el financiamiento continuó en 2.15%, la correspondiente a la facilidad marginal de crédito se mantuvo en 2.40% y la tasa de interés de la facilidad de depósito se situó en 2.0%.

El Universal

Peso y economía seguirán sólidos, estiman analistas

Los analistas consultados por Citi reforzaron su visión favorable sobre el peso y el desempeño de la economía nacional.

De acuerdo con su más reciente encuesta de expectativas, el consenso ahora anticipa una paridad al mayoreo de 18.35 pesos por dólar al cierre de 2026, una mejora frente a los 18.75 estimados en el sondeo quincenal anterior.

El rango de previsiones se ubicó entre 17.10 y 20.30 unidades, mientras que para fines de 2027 la estimación mediana fue de 19 pesos contra 19.07 de hace dos semanas.

Para 2027, mantienen una expectativa de expansión del PIB de 1.8%, sin cambio en comparación con el sondeo previo.

Sobre la política de Banxico, el consenso anticipa que el próximo movimiento será un recorte de 7% a 6.75% para el anuncio que se dará en mayo, y anticipan que despedirá el año sobre 6.50%. Para finales de 2027, la expectativa mediana se ubica en 6.50 por ciento.

EL INFORMADOR

Blindaje del peso se resiente ante la tormenta invernal de EU

El peso mexicano cerró con pérdidas frente al dólar, en un mercado que asimiló la primera decisión de política monetaria del año del Banco de México (Banxico), que mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia, en línea con lo anticipado por los analistas.

El tipo de cambio concluyó la sesión en 17.4079 pesos por dólar, frente a las 17.3267 unidades registradas en el cierre previo, lo que representó una depreciación de 8.12 centavos, equivalente a 0.47 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales de Banxico.

Durante la jornada, la paridad se movió en un rango entre un máximo de 17.4659 pesos y un mínimo de 17.2995 unidades. En tanto, el Índice Dólar (DXY), que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó 0.28 por ciento, para ubicarse en 97.91 puntos.

El entorno externo también influyó en el desempeño del peso, luego de que se informó que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto, al pasar de 220 mil a 231 mil registros, en parte por las afectaciones de tormentas invernales.

Analistas señalaron que el retroceso de la moneda mexicana respondió a un fortalecimiento del dólar, mayor aversión al riesgo y ajustes en diversos mercados financieros. Además, destacaron la publicación del reporte de Inversión Fija Bruta de noviembre, que mostró una contracción anual de 6.4 por ciento, mayor a la estimada por el mercado.

CT