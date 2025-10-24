SAT: ¿En qué casos se debe pagar impuesto por el aguinaldo?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobra, en algunos casos, impuestos al aguinaldo de los trabajadores. Esta es una prestación de ley que tiene el objetivo de reconocer el esfuerzo de los empleados durante el año, y es útil para cubrir gastos importantes, como los que se pueden dar en las fiestas decembrinas.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el monto del aguinaldo anual debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario, el cual debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.

¿En qué casos el SAT cobra impuestos por el aguinaldo?

De acuerdo con información de BBVA, el pago de impuesto por el aguinaldo puede variar dependiendo de cada trabajador y de cuánto reciba.

"Hay casos en los que el aguinaldo está exento de impuestos, pero normalmente, aunque el aguinaldo sea una prestación laboral, puede estar sujeta a la retención del ISR" , señala la institución financiera.

Así, el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) dependerá del nivel de ingresos. Las disposiciones fiscales indican que el aguinaldo está sujeto al pago de ISR cuando el monto recibido sea igual o supere el equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Si un trabajador, por ejemplo, tiene un sueldo mensual de 10 mil pesos y su aguinaldo es de cinco mil, el SAT indica que a esa cantidad se le va a restar la UMA de tres mil 300.53 pesos, la cual es la parte exenta del aguinaldo que no pagará impuestos.

Por lo que quedaría así:

Sueldo mensual: 10 mil pesos (30 días de salario)

Aguinaldo: cinco mil pesos (15 días como lo marca la ley)

Se resta la UMA: tres mil 300.53, la cual es la parte exenta del aguinaldo que no pagará impuestos

En este caso, la cantidad del aguinaldo que pagaría ISR es de mil 699.47 pesos. Esta cantidad sufre una serie de cálculos junto con el salario de ese mes que determinarán el monto de ISR a pagar.

Asimismo, el aguinaldo se recibe junto con el sueldo, es por ello que es necesario realizarse un cálculo del pago de ISR, que se hace sobre el total que se recibe.

Para los trabajadores que lleven menos de un año, el empleador deberá calcular la parte que le corresponde al empleado por el tiempo que esté laborado.

