La planta Cooperation Manufacturing Plant (Compas), alianza entre Renault-Nissan y Daimler, anunció el cierre definitivo de su complejo automotriz ubicado en Aguascalientes para el 31 de mayo de 2026, tras casi una década de operaciones.

En un comunicado, la empresa explicó que la decisión responde a los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores, lo que llevó a los accionistas a concluir las operaciones del complejo.

Compas detalló que la producción de los vehículos Infiniti finalizará en noviembre de 2025, mientras que la línea de Mercedes-Benz concluirá en mayo de 2026, cuando cesarán definitivamente las actividades de manufactura.

La compañía aseguró que mantiene una situación financiera sólida y que cumplirá todos sus compromisos contractuales conforme a los acuerdos comerciales vigentes. Además, afirmó que el proceso de cierre se llevará a cabo con comunicación constante y transparente para brindar certidumbre a trabajadores y socios.

