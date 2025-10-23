Pensión Bienestar y todos los programas que reciben pago en noviembre 2025

Se acerca el penúltimo mes del año, noviembre y por ello, la Secretaría de Bienestar se prepara para depositar en la tarjeta del Banco del Bienestar el próximo pago.

Sin embargo, algunas personas tienen la duda de cuáles serán los programas que recibirán depósitos, por lo que aquí te compartimos la información.

Estos son los programas sociales que recibirán pagos en noviembre 2025:

Pensión Bienestar de personas Adultas Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión Bienestar de personas con discapacidad.

Programa Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Sembrando Vida.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Cuánto reciben en cada programa?

Las personas adultas mayores recibirán su quinto y último pago del año, será la cantidad de 6 mil 200 pesos en su tarjeta . En el caso de las personas con discapacidad recibirán 3 mil 200 pesos.

Te puede interesar: Sheinbaum revela que empresarios de EU están involucrados en huachicol fiscal

Las mujeres con Bienestar tendrán su depósito correspondiente de 3 mil pesos. Las madres trabajadoras recibirán mil 650 pesos si tienen hijos recién nacidos y hasta los 4 años de edad o recibirán 3 mil 720 pesos si sus hijos recién nacidos y hasta los 6 años de edad tienen alguna discapacidad.

Los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán 8 mil 480 pesos, mientras que las personas registradas en Sembrando Vida 6 mil 450 pesos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV