En una jornada que inicia con un dólar a la baja, el peso mexicano inicia ganador en sus operaciones hoy viernes 24 de octubre de 2025.

El diario Bloomberg indica que el peso mexicano registra una apreciación de 0.23% con respecto al cierre de ayer jueves 23 de octubre, lo que coincide con un dólar en retroceso.

El tipo de cambio cotiza en 18.3593 pesos por dólar al mayoreo este día, y con tendencia a las ganancias durante el resto de la sesión cambiaria.

Bloomberg, que cita al grupo financiero Monex, señala que en la cotización del dólar para este día, el alza del peso mexicano coincide con que Estados Unidos (EU) publicó sus datos económicos, tales como los precios al consumidor, los cuales se vieron afectados por el cierre de gobierno; además, que la inflación subyacente del vecino país aumentó menos de lo previsto y eso encamina a que la próxima semana la Reserva Federal reduzca las tasas de interés.

El medio también indica que entre las monedas que sigue, el peso mexicano es la tercera que más gana ante el dólar, detrás del rand de Sudáfrica y el real de Brasil.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 24 de octubre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.10 y vende en 18.94

BBVA compra en 17.52 y vende en 18.65

Banorte compra en 17.15 y vende en 18.70

Banamex compra en 17.83 y vende en 18.85

Scotiabank compra en 17.40 y vende en 18.90

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del viernes 24 de octubre es de 18.4033 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

